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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Beşiktaşlı’

‘Burak Yılmaz Beşiktaşlı’

Milli yıldızın ’daki başarısından gurur duyduğunu söyleyen önemli bir gerçeği de vurguladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global'de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının satır başları şöyle:
Türkiye'de futbolda en büyük başarısızlık ekonomik ve idari. Türkiye'de futbolcu oynayacak ve yurt dışına çıkacak. Ozan, Çağlar, Merih... Bunlar gittikçe ülkeye döviz kazandırıyorsunuz. Yurt dışından yaşlı bir oyuncu getirdiğinizde döviz kaybediyorsunuz.
En yetenekli Türk oyuncular, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır diyebilirim. Burak Yılmaz, son dönemde kendisini ve etrafını yönetebiliyor.
Fransa'da bir Türk oyuncunun böyle sevilmesi beni çok gururlandırıyor. Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'ta ilk alamadığımızda "Beşiktaşlılar'a hata yaptı" diye söylendi. Ne yaptı? Beşiktaşlı bu adam... Özünü, değerlerini kaybetmedi. Beşiktaş'a 1 yıl gecikmeli geldi, işini çok seviyor.
Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz ülkemizi iyi tanıtmak, olağanüstü maçlar oynamak.

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‘Burak Yılmaz Beşiktaşlı’
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