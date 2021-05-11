‘Burak Yılmaz Beşiktaşlı’

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global'de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının satır başları şöyle:Türkiye'de futbolda en büyük başarısızlık ekonomik ve idari. Türkiye'de futbolcu oynayacak ve yurt dışına çıkacak. Ozan, Çağlar, Merih... Bunlar gittikçe ülkeye döviz kazandırıyorsunuz. Yurt dışından yaşlı bir oyuncu getirdiğinizde döviz kaybediyorsunuz.En yetenekli Türk oyuncular,diyebilirim. Burak Yılmaz, son dönemde kendisini ve etrafını yönetebiliyor.Fransa'da bir Türk oyuncunun böyle sevilmesi beni çok gururlandırıyor. Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'ta ilk alamadığımızda "Beşiktaşlılar'a hata yaptı" diye söylendi. Ne yaptı?Özünü, değerlerini kaybetmedi. Beşiktaş'a 1 yıl gecikmeli geldi, işini çok seviyor.Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz ülkemizi iyi tanıtmak, olağanüstü maçlar oynamak.