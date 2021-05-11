Sezon başında Beşiktaş'tan Lille takımına transfer olan ve buradaki performansıyla Fransızları kendine hayran bırakan Burak Yılmaz hepimize bir gurur daha yaşattı. 36 yaşındaki 'Kral' lakaplı Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu adayları arasında yer aldı. Burak Yılmaz'ın rakipleri arasında Neymar, Kylian Mbappe, Mephıs Depay ve Ben Yedder gibi dünya yıldızları var.
BURAK YILMAZ'A BÜYÜK GURUR! RAKİPLERİ NEYMAR VE MBAPPE
Bu sezon Fransa Ligue 1'de attığı 15 golle takımını sırtlayan Burak Yılmaz, başarılı grafiğini sürdürüyor. Lyon ve Lens ağlarına attığı gollerle Fransa'yı sallayan Burak Yılmaz, yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi. PSG'nın süperstarları Neymar ile Mbappe'nin yanı sıra Monaco formasıyla 19 gol atan Wissam Ben Yedder ve Lyon formasıyla 19 kez gol sevinci yaşayan Memphis Depay da adaylar arasında yer aldı.
Milli takımlar resmi Twitter hesabıda Lille'nin Burak Yılmaz paylaşımını alıntılayarak Fransa'da 'Sezonun futbolcusu' ödülü için Burak Yılmaz'ı destekledi. Milli takımda Hollanda maçlarında attığı üç golle bizleri sevindiren Burak Yılmaz, Lille'yi de şampiyonluğa taşıyor.
Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla 26 lig maçına çıkarken 15 de gol attı. Yıllar sonra Lille'nin şampiyonluk yürüyüşünün simgelerinden olan Burak Yılmaz ayrıca takım arkadaşlarına da ağabeylik yapıyor.