Sezon başında Beşiktaş'tan Lille takımına transfer olan ve buradaki performansıyla Fransızları kendine hayran bırakan Burak Yılmaz hepimize bir gurur daha yaşattı. 36 yaşındaki 'Kral' lakaplı Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu adayları arasında yer aldı. Burak Yılmaz'ın rakipleri arasında Neymar, Kylian Mbappe, Mephıs Depay ve Ben Yedder gibi dünya yıldızları var.