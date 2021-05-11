Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan Lille'e Abdülkadir Ömür önerisi

AVCI'NIN HEDEFİ NAMAĞLUP BİTİRMEK

Süper Lig'de bugün Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'un maç saati her iki takımın da sıralamaya etkisi olmadığı için 20.30'dan 17.00'ye alındı. 10 Kasım 2020'de takımın başına geçen ve ilk deplasman maçına 27 Kasım 2020'de çıkan Abdullah Avcı, o tarihten bu yana dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada yenilmedi. 8 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden tecrübeli hoca, deplasmandaki yenilmezliğini koruyarak sezonu bitirmek istiyor. Bu arada Antalya maçında sakatlanan Djaniny ile Flavio'nun sezonu kapattığı açıklandı.