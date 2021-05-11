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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Devlerin dansı!

Devlerin dansı!

İngilizler, ’daki finalini Wembley’e almak için ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamadı. Lizbon da alternatif olarak görülürken , Olimpiyat’ta ısrarcı

UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirmek için dün İngiliz hükümeti yetkilileri ve İngiltere Futbol Federasyonu görüşme gerçekleştirdi. Ada lobisi, maçın Wembley'de oynanmasını talep etti. Ancak taraflar anlaşmaya varamadı. UEFA, seyirci çeşitliliğini ve sayısını artırmak için finalin tarafsız sahada yapılmasını istiyor. Portekiz temsilcisi Lizbon'u da alternatif olarak gören UEFA'nın, TFF yönetimiyle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Konuyla ilgili son kararın bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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