Devlerin dansı!

UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirmek için dünAda lobisi, maçın Wembley'de oynanmasını talep etti. Ancak taraflar anlaşmaya varamadı. UEFA, seyirci çeşitliliğini ve sayısını artırmak için finalin tarafsız sahada yapılmasını istiyor. Portekiz temsilcisi Lizbon'u da alternatif olarak görenKonuyla ilgili son kararın bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.