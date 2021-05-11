Devlerin dansı!

İngilizler, İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finalini Wembley’e almak için UEFA ile masaya oturdu. Ancak anlaşma sağlanamadı. Lizbon da alternatif olarak görülürken TFF, Olimpiyat’ta ısrarcı
UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirmek için dün İngiliz hükümetiyetkilileri ve İngiltereFutbol Federasyonu görüşmegerçekleştirdi. Ada lobisi, maçın Wembley'de oynanmasını talep etti. Ancak taraflar anlaşmaya varamadı. UEFA, seyirci çeşitliliğini ve sayısını artırmak için finalin tarafsız sahada yapılmasını istiyor. Portekiz temsilcisi Lizbon'u da alternatif olarak gören UEFA'nın,TFF yönetimiyle görüşmeleryaptığı öğrenildi. Konuyla ilgili son kararın bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.