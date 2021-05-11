Dikkat! kaygan zemin

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma savaşı da nefesleri kesiyor.oynanan ve ilk kez 4 takımın küme düşeceği sezonda Yeni Malatya ve Başakşehir, bu hafta puan almaları halinde diğer maçlara bakmaksızın Süper Lig'de yollarına devam etmeyi garantileyecek.Kasımpaşa-Ankaragücü mücadelesi tüm dengeleri değiştirecek maç olarak öne çıkıyor.TEKNIK direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayıran ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor, bu sezonun son sınavına çıkıyor. Dadaşlar bugün Alanyaspor'u deplasmanda deviremezse küme düşmeyi garantiliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 20.30'da başlayacak ve'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten yayınlanacak.38 puanlı A.Gücü, bugün final niteliğindeki maçta Kasımpaşa deplasmanında olacak. Başkent ekibi yenilirse, Kayserispor'un da en az 1 puan alması halinde lige veda edecek. 18. A.Gücü ile 17. Kayseri arasında ikili averajda sarı-kırmızılı ekip üstün taraf.'ın düdük çalacağı 20.30'daki maç beIN Sports Max 1'den ekrana gelecek.KÜME düşme hattının hemen üzerindeki Kayseri, 3 puan alıp son haftaya daha rahat girme hesapları yapıyor. 1 puan alması durumunda diğer maçların skorlarına bile bakmadan ligde kalmayı garantileyecek olan Başakşehir ise rahat durumda. 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Max 2'den yayınlanacak mücadeleyiyönetecek.HAFTANIN en rahat durumdaki iki takımının mücadelesiniyönetecek. Bülent Uygun'un gelmesinin ardından küme düşme hattından hızla uzaklaşan Karadeniz temsilcisi ile kongre rüzgârlarının estiği G.Antep'in karşılaşması saat 20.30'da başlayacak ve beIN Connect'ten izlenebilecek.SON 2 haftaya küme düşme hattındaki diğer ekiplere göre avantajlı giren Yeni Malatya, Hatayspor'u evinde konuk ediyor. Yeni Malatya en az 1 puan alıp diğer maçlarda ne olacağına bile bakmadan son hafta sahaya çıkmanın peşinde. beIN Connect'ten 20.30'dan yayınlanacak karşılaşmada orta hakem iseolacak.SÜPER Lig'de kalmayı mucizelere bırakan G.Birliği, Göztepe'yi Eryaman Stadı'nda ağırlıyor. Son 2 haftada 6 puan alıp diğer rakiplerinin ise kayıplarını bekleyecek olan Başkent ekibiyönetimindeki mücadelede saat 20.30'da sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmanın yayını ise beIN Connect'te olacak.