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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Dikkat! kaygan zemin

Dikkat! kaygan zemin
SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma savaşı da nefesleri kesiyor. Denizlispor'un vedasının ardından gözler bir alt lige düşecek 3 takıma çevrilirken, son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor ile 35 puanda kalan G.Birliği en kritik sınavlarına çıkacak. Tarihinde ilk defa 21 takımla oynanan ve ilk kez 4 takımın küme düşeceği sezonda Yeni Malatya ve Başakşehir, bu hafta puan almaları halinde diğer maçlara bakmaksızın Süper Lig'de yollarına devam etmeyi garantileyecek. 43 puanla küme düşme hattının üzerinde olan Antalyaspor haftayı bay geçecek takım olacak. Kasımpaşa-Ankaragücü mücadelesi tüm dengeleri değiştirecek maç olarak öne çıkıyor.

A.ALANYASPOR ERZURUMSPOR
TEKNIK direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayıran ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor, bu sezonun son sınavına çıkıyor. Dadaşlar bugün Alanyaspor'u deplasmanda deviremezse küme düşmeyi garantiliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 20.30'da başlayacak ve Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten yayınlanacak.

KASIMPAŞA ANKARAGÜCÜ
38 puanlı A.Gücü, bugün final niteliğindeki maçta Kasımpaşa deplasmanında olacak. Başkent ekibi yenilirse, Kayserispor'un da en az 1 puan alması halinde lige veda edecek. 18. A.Gücü ile 17. Kayseri arasında ikili averajda sarı-kırmızılı ekip üstün taraf. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı 20.30'daki maç beIN Sports Max 1'den ekrana gelecek.

M.BAŞAKŞEHİR H.K.KAYSERİSPOR
KÜME düşme hattının hemen üzerindeki Kayseri, 3 puan alıp son haftaya daha rahat girme hesapları yapıyor. 1 puan alması durumunda diğer maçların skorlarına bile bakmadan ligde kalmayı garantileyecek olan Başakşehir ise rahat durumda. 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Max 2'den yayınlanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GAZIANTEP FK ÇAYKUR RİZESPOR
HAFTANIN en rahat durumdaki iki takımının mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. Bülent Uygun'un gelmesinin ardından küme düşme hattından hızla uzaklaşan Karadeniz temsilcisi ile kongre rüzgârlarının estiği G.Antep'in karşılaşması saat 20.30'da başlayacak ve beIN Connect'ten izlenebilecek.

YENİ MALATYA ATAKAŞ HATAY
SON 2 haftaya küme düşme hattındaki diğer ekiplere göre avantajlı giren Yeni Malatya, Hatayspor'u evinde konuk ediyor. Yeni Malatya en az 1 puan alıp diğer maçlarda ne olacağına bile bakmadan son hafta sahaya çıkmanın peşinde. beIN Connect'ten 20.30'dan yayınlanacak karşılaşmada orta hakem ise Halil Umut Meler olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ GÖZTEPE
SÜPER Lig'de kalmayı mucizelere bırakan G.Birliği, Göztepe'yi Eryaman Stadı'nda ağırlıyor. Son 2 haftada 6 puan alıp diğer rakiplerinin ise kayıplarını bekleyecek olan Başkent ekibi Suat Arslanboğa yönetimindeki mücadelede saat 20.30'da sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmanın yayını ise beIN Connect'te olacak.

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Dikkat! kaygan zemin
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