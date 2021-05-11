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Giriş Tarihi: 11.5.2021 20:54 Son Güncelleme: 11.5.2021 21:25

Son dakika: 'de İrfan Can şoku!

Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can şoku!

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk için kritik bir maça çıkan 'nin konuğu Sivasspor. Maçta sakatlık geçirdi. 9. dakikada İrfan Can'ın yerine Mert Hakan oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta İrfan Can Kahveci, şanssız bir sakatlık yaşadı. Mücadelede girdiği ikili mücadele sonrasında sol arka adalesini tutan İrfan Can, 9'uncu dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

İrfan Can geçen hafta Ankaragücü deplasmanında 90+6. dakikada Fenerbahçe'ye maçı kazandıran golün asistini yapmıştı.

SİVASSPOR İLK YARIYI 1-0 ÖNDE TAMAMLADI

Sivasspor 19. dakikada Kayode ile gole yaklaştı. Kayode'nin çektiği şut direkten auta çıktı. İki takım da karşılıklı olarak net pozisyonlar buldu. Sivasspor 45+1'de Kayode ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal kalesinde devleşti çok net pozisyonlar çıkardı.

Oyuncu değişikliği: İrfan Can çıktı yerine Mert Hakan girdi.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Tısserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Yedekler: Ertuğrul, Serdar, Mert, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Samuel, Thiam, Novak

'BEN BEŞİKTAŞ'TA 20 SENE OYNADIM, BENİ BİLEN BİLİYOR'

Rıza Çalımbay'dan maç önü açıklaması: 'Ben Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım. Beni bilen biliyor, ben sorumluluklarımı bilen biriyim. Ben Sivasspor'un başındayım buraya puanlar almaya geldik. Ben Beşiktaşlıyım ama burada Sivasspor'un teknik direktörüyüm. Beşiktaşlı kimliğim başka.'

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Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can şoku!
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