Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can şoku!

'BEN BEŞİKTAŞ'TA 20 SENE OYNADIM, BENİ BİLEN BİLİYOR'

Rıza Çalımbay'dan maç önü açıklaması: 'Ben Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım. Beni bilen biliyor, ben sorumluluklarımı bilen biriyim. Ben Sivasspor'un başındayım buraya puanlar almaya geldik. Ben Beşiktaşlıyım ama burada Sivasspor'un teknik direktörüyüm. Beşiktaşlı kimliğim başka.'