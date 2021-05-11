Futbolcular “Özgür Filistin!” yazılı t-shirtlerle sahaya çıktı!

Fenerbahçe ve Demir Grup Sivassporlu futbolcular; İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Futbolcular; ısınmaya üzerinde Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve 'Özgür Filistin! - Free Palestine!' yazılı t-shirt ile sahaya çıktı.