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Giriş Tarihi: 11.5.2021 21:34 Son Güncelleme: 11.5.2021 21:37

Futbolcular “Özgür Filistin!” yazılı t-shirtlerle sahaya çıktı!

Şerif Can Şerif Can
Futbolcular “Özgür Filistin!” yazılı t-shirtlerle sahaya çıktı!

Futbolcular Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve “Özgür Filistin!” – “Free Palestine!” yazılı t-shirt ile sahaya çıktı. ve Demir Grup Sivassporlu futbolcular; 'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Futbolcular; ısınmaya üzerinde Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve 'Özgür Filistin! - Free Palestine!' yazılı t-shirt ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe ve Demir Grup Sivassporlu futbolcular; İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Futbolcular; ısınmaya üzerinde Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve 'Özgür Filistin! - Free Palestine!' yazılı t-shirt ile sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün de; Mescid-i Aksa'nın fotoğrafının bulunduğu "Sonsuza dek Kudüs'leyiz" yazılı pankartın tribünlere asması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; "Isınmadayız" ifadeleri paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, dört futbolcunun "Özgür Filistin!" ve "Free Palestine!" yazılı t-shirtle sahada ısındıklarını gösteren fotoğrafların yer alması dikkat çekti.

Demir Grup Sivasspor sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; "Demir Grup Sivasspor'umuz İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle ısınmak için sahaya; üzerinde Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve 'Özgür Filistin! - Free Palestine!' yazılı t-shirt ile sahaya çıkarak yapılan saldırıları kınadı" ifadeleri paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımda; futbolcuların "Özgür Filistin!" ve "Free Palestine!" yazılı t-shirtle sahada ısındıklarını gösteren fotoğraflar yer aldı.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü de; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; tribünde Mescid-i Aksa'nın fotoğrafının bulunduğu "Sonsuza dek Kudüs'leyiz" yazılı pankartı paylaşması dikkat çekti.

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Futbolcular “Özgür Filistin!” yazılı t-shirtlerle sahaya çıktı!
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