Hız kesmeyin

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Beşiktaş'la ikili averajı eşitlemesiyle şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Gözünü Denizli'ye çeviren sarı-kırmızılıların kulağı ise İstanbul'da olacak. Son iki haftada lider Beşiktaş'tan mağlubiyet, ikinci Fenerbahçe'den en az beraberlik bekleyenKAPTAN KULÜBEDEDenizlispor maçında erken gol bulmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takım, oyunda hızını hiç kesmeyecek. Falcao'nun yokluğunda Halil ilk 11'e girerken, Kerem, Arda ve Emre Kılınç gibi yıldızlar ikinci yarıda oyuna girip farklı galibiyet için son ana kadar mücadele edecek. Fatih Terim de oyuncuları ile yaptığı konuşmada,mesajı verdi.Beşiktaş maçındaki performansı ile alkışları toplayan Radamel Falcao, Denizli deplasmanına götürülmedi. Sol üst arka adalesindeki sorun nedeniyle kadrodan çıkarılan Kolombiyalı oyuncunun yerine Halil Dervişoğlu'nun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ayrıca sakatlığı bulunan Mostafa Mohamed de kafileye dahil edilirken, bugünkü karşılaşma öncesinde yapılacak kontrollerine göre oynama ihtimaline de bakılacakDivan'ın çoğunluğu kaybolunca 29 Mayıs'ta seçim zora girdiönetimin iptal kararını tanımayan Divan Başkanlığı, 29 Mayıs'ta seçim olacakmış gibi aday listelerini teslim aldı. Ancak 3 kişinin öz geçmişi olmadan evraklarının Sicil Kurulu'na gönderilmesi üzerine Divan'da çatlak yaşandı. Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever ve Sadık Burçin Tuncel istifa etti.BAŞKAN adaylarından Burak Elmas, teknik direktör olarak yola Fatih Terim ile devam etmek istediğini açıkladı. Henüz Terim ile görüşmediğini ve şu anda temas kurmanın etik olmayacağını belirten Elmas, "Fatih hoca ile ayrı bir ilişkim var. Çok genç yaşta birlikte çalışmaya başladık. Aslında teknik direktör konusunda tercihim çok net. Fatih Hoca adına bir şey söylemem zor ama benim arzum çok açık" ifadelerini kullandı.