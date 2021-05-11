Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ribery'den Fenerbahçe'ye gönderme! O golü paylaştı
Giriş Tarihi: 11.5.2021 18:45

Ribery'den 'ye gönderme! O golü paylaştı

AA
Ribery'den Fenerbahçe'ye gönderme! O golü paylaştı

2004-2005 sezonunda formasını giyen , Türkiye Kupası finalinde 5-1 kazandıkları karşılaşmada 'ye gol atmıştı. Fransız futbolcu bu golü, "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet." dedi.

İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery, eski takımı Galatasaray ile ilgili paylaşımda bulundu.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarında yer verdiği "Günün golü" serisinde bugün, 2004-2005 sezonu Türkiye Kupası finalinde 5-1 kazandıkları karşılaşmada Ribery'nin Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı.

Söz konusu videoyu Galatasaray'ı da etiketleyerek kendi Twitter hesabından paylaşan Fransız futbolcu, "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...
‘Tavuklu keşkek’ faciası can almıştı! Uzman isim uyardı: Çapraz bulaşa dikkat!
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil en büyük pişmanlığını Günaydın’a açıkladı! ‘Nefise’ye karşı kendimi hep suçlu hissettim’
İstanbul'da tam kapanma denetimi! Genç kızın bahanesi pes dedirtti!
Son dakika: Fırtına ve sağanak yağış geri döndü! Meteoroloji'den 47 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan uluslararası toplumu harekete geçirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ribery'den Fenerbahçe'ye gönderme! O golü paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA