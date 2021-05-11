Salı sallanacak

Süper Lig’de bitime bir hafta kala en keskin viraja girildi... 10 maçın aynı gün oynandığı zorlu maratonun ikinci perdesinde Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmek, Fenerbahçe ile Galatasaray ise kazanıp heyecanı son haftaya taşımak hedefinde
Lider Beşiktaş, Karagümrük'ü ağırlıyor. 2 puan gerisindeki F.Bahçe'nin konuğu Sivasspor. Zirveyle arasında 3 puan fark olan G.Saray ise Denizli deplasmanında
Beşiktaş; bugün kazanması, takipçileri F.Bahçe ile G.Saray'ın da puan kaybetmesi halinde 21 takımın mücadele ettiği tarihi 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak
Kartal berabere kalır, F.Bahçe ile G.Saray yenilirse, siyah-beyazlılar 16. kez kupanın sahibi olacak. Bu ihtimallerin dışındaki sonuçlarda son hafta nefesler kesilecek
Saat 17.00'ye alınan Konya-Trabzonspor karşılaşması dışındaki tüm maçlar 20.30'da başlayacak
KARAGÜMRÜK'ÜN GALİBİYETİ YOK G.SARAY derbisini kaybeden ve rakiplerini yarışa dahil eden Beşiktaş, Karagümrük ile lig tarihinde 10. randevuya çıkacak. Oynanan 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlikalan Kartal'ın rakibine karşı yenilgisi yok. Sakatların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda eksiklere, sarı kart cezalısı Atiba da eklendi. Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala da ceza sınırında. Beş oyuncudan biri kart görülerse son hafta Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.
SİVAS 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR
KÜMEDE kalma savaşı veren Ankaragücü'nü 90+6'da attığı golle yenen Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de 17 maçtır kaybetmeyen (9G-8B) Sivasspor'u konuk edecek. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 29 karşılaşmadan 17'sini Kanarya, 6'sını Yiğido kazandı. 6'sındaeşitlik bozulmadı. İlk yarıdaki müsabaka 1-1 bitmişti. Sivas, İstanbul'a Aaron Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Samassa ve Yatabare'den yoksun geldi.
DENİZLİSPOR LİGDE VEDA TURLARINDA
GALATASARAY Beşiktaş'ı yenmenin moraliyle Süper Lig'e vedası kesinleşen Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak. İki takım arasında geride kalan 45 lig maçında Aslan'ın 30'a 6 üstünlüğü var. 9 müsabaka berabere bitti. Süper Lig'deson maçlarını oynayan prestij peşindeki Horoz, ilk yarıda 6-1yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor. Son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray'da Falcao kadroda yok. Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Mohamed ise kadroya alındı