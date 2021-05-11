Salı sallanacak

Lider Beşiktaş, Karagümrük'ü ağırlıyor. 2 puan gerisindeki F.Bahçe'nin konuğu Sivasspor. Zirveyle arasında 3 puan fark olan G.Saray ise Denizli deplasmanındaBeşiktaş; bugün kazanması, takipçileri F.Bahçe ile G.Saray'ın da puan kaybetmesi halinde 21 takımın mücadele ettiği tarihi 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacakKartal berabere kalır, F.Bahçe ile G.Saray yenilirse, siyah-beyazlılar 16. kez kupanın sahibi olacak. Bu ihtimallerin dışındaki sonuçlarda son hafta nefesler kesilecekSaat 17.00'ye alınan Konya-Trabzonspor karşılaşması dışındaki tüm maçlar 20.30'da başlayacakderbisini kaybeden ve rakiplerini yarışa dahil eden Beşiktaş, Karagümrük ile lig tarihinde 10. randevuya çıkacak.Sakatların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda eksiklere, sarı kart cezalısı Atiba da eklendi. Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala da ceza sınırında. Beş oyuncudan biri kart görülerse son hafta Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.KÜMEDE kalma savaşı veren Ankaragücü'nü 90+6'da attığı golle yenen Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de 17 maçtır kaybetmeyen (9G-8B) Sivasspor'u konuk edecek. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 29 karşılaşmadan 17'sini Kanarya, 6'sını Yiğido kazandı.Sivas, İstanbul'a Aaron Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Samassa ve Yatabare'den yoksun geldi.GALATASARAY Beşiktaş'ı yenmenin moraliyle Süper Lig'e vedası kesinleşen Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak. İki takım arasında geride kalan 45 lig maçında Aslan'ın 30'a 6 üstünlüğü var. 9 müsabaka berabere bitti.Son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray'da Falcao kadroda yok. Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Mohamed ise kadroya alındı