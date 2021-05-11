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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Salı sallanacak

Salı sallanacak

’de bitime bir hafta kala en keskin viraja girildi... 10 maçın aynı gün oynandığı zorlu maratonun ikinci perdesinde Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmek, ile ise kazanıp heyecanı son haftaya taşımak hedefinde

Lider Beşiktaş, Karagümrük'ü ağırlıyor. 2 puan gerisindeki F.Bahçe'nin konuğu Sivasspor. Zirveyle arasında 3 puan fark olan G.Saray ise Denizli deplasmanında

Beşiktaş; bugün kazanması, takipçileri F.Bahçe ile G.Saray'ın da puan kaybetmesi halinde 21 takımın mücadele ettiği tarihi 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak

Kartal berabere kalır, F.Bahçe ile G.Saray yenilirse, siyah-beyazlılar 16. kez kupanın sahibi olacak. Bu ihtimallerin dışındaki sonuçlarda son hafta nefesler kesilecek

Saat 17.00'ye alınan Konya-Trabzonspor karşılaşması dışındaki tüm maçlar 20.30'da başlayacak

KARAGÜMRÜK'ÜN GALİBİYETİ YOK
G.SARAY derbisini kaybeden ve rakiplerini yarışa dahil eden Beşiktaş, Karagümrük ile lig tarihinde 10. randevuya çıkacak. Oynanan 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal'ın rakibine karşı yenilgisi yok. Sakatların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda eksiklere, sarı kart cezalısı Atiba da eklendi. Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala da ceza sınırında. Beş oyuncudan biri kart görülerse son hafta Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

SİVAS 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR
KÜMEDE kalma savaşı veren Ankaragücü'nü 90+6'da attığı golle yenen Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de 17 maçtır kaybetmeyen (9G-8B) Sivasspor'u konuk edecek. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 29 karşılaşmadan 17'sini Kanarya, 6'sını Yiğido kazandı. 6'sında eşitlik bozulmadı. İlk yarıdaki müsabaka 1-1 bitmişti. Sivas, İstanbul'a Aaron Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Samassa ve Yatabare'den yoksun geldi.

DENİZLİSPOR LİGDE VEDA TURLARINDA
GALATASARAY Beşiktaş'ı yenmenin moraliyle Süper Lig'e vedası kesinleşen Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak. İki takım arasında geride kalan 45 lig maçında Aslan'ın 30'a 6 üstünlüğü var. 9 müsabaka berabere bitti. Süper Lig'de son maçlarını oynayan prestij peşindeki Horoz, ilk yarıda 6-1 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor. Son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray'da Falcao kadroda yok. Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Mohamed ise kadroya alındı

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