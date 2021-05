Şampiyonluğa hücum

Galatasaray derbisinde hücumda varlık gösteremeyen siyah-beyazlılarda, Karagümrük maçı öncesi kondisyon değil motivasyon yüklemesi vardı. Süper Lig'de son iki maçını kazanarak şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta, teknik direktörTakımından Karagümrük maçında 3 puan isteyen Yalçın, savunmacıları da dahil olmak üzere herkese antrenmanda hücum çalıştırdı.6 önemli oyuncusundan yoksun olarak zorlu karşılaşmada yer alacak olan siyah- beyazlılardaTeknik direktör Sergen Yalçın, Fransız futbolcuya ihtiyaç duyduğunu belirtirken adını tereddütsüz 11'e yazdı.olan Yalçın,Oynadığı son maçlarda Ghezzal'ın asistlerini geri çevirmeyen 26 yaşındaki oyuncudan beklentiler her zamankinden daha yüksek.BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig' in son dönemecinde takıma hem maddi hem de manevi olarak desteklerini her fırsatta gösterdi. Başkan, Galatasaray maçı öncesi 3 maçlık galibiyet periyodunda takıma kişi başı 310 bin TL prim verdi.Oyuncularına sonsuz güvenine devam eden siyah-beyazlıların başkanı, derbide veremediği primi Karagümrük mücadelesi için ayırdı. Takımın prim için değil şampiyonluk için mücadele ettiğini bilen Çebi, sürekli tesislere giderek oyuncularını yalnız bırakmıyor.BEŞİKTAŞ'TA sakatlar kervanına Gökhan Töre de katıldı. Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda hücum yükünü çeken 29 yaşındaki futbolcu, Karagümrük maçının kadrosundan çıkarıldı. Siyahbeyazlılar yaptığı açıklamada,dedi. Atiba'nın yokluğunda ise orta alanda Necip Uysal forma giyecek.