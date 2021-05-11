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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Şampiyonluğa hücum

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Şampiyonluğa hücum

G.Saray derbisinde gol yollarında etkisiz kalan Beşiktaş, Karagümrük maçında 10 futbolcusuyla hücum edecek. bunun mesajını savunma oyuncularına da şut çalıştırarak verdi

Galatasaray derbisinde hücumda varlık gösteremeyen siyah-beyazlılarda, Karagümrük maçı öncesi kondisyon değil motivasyon yüklemesi vardı. Süper Lig'de son iki maçını kazanarak şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularını sahaya odaklayarak şampiyonluk sözünü almış durumda. Takımından Karagümrük maçında 3 puan isteyen Yalçın, savunmacıları da dahil olmak üzere herkese antrenmanda hücum çalıştırdı. Şut idmanında stoperler ve bekleri de kullanan deneyimli hoca Karagümrük karşılaşmasına nasıl çıkılacağının mesajını vermiş oldu.

TEREDDÜTSÜZ N'KOUDOU TERCIH EDILECEK
6 önemli oyuncusundan yoksun olarak zorlu karşılaşmada yer alacak olan siyah- beyazlılarda teselli N'Koudou ve Mensah'an dönüşü oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransız futbolcuya ihtiyaç duyduğunu belirtirken adını tereddütsüz 11'e yazdı. Gökhan Töre'nin yokluğunda Cyle Larin'i santrfora çekecek olan Yalçın, sol kanatta N'Koudou'yu görevlendirecek. Oynadığı son maçlarda Ghezzal'ın asistlerini geri çevirmeyen 26 yaşındaki oyuncudan beklentiler her zamankinden daha yüksek.

KARAGÜMRÜK'EDERBİ PRİMİ
BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig' in son dönemecinde takıma hem maddi hem de manevi olarak desteklerini her fırsatta gösterdi. Başkan, Galatasaray maçı öncesi 3 maçlık galibiyet periyodunda takıma kişi başı 310 bin TL prim verdi. Başkan Çebi, Galatasaray derbisi için de 200 bin TL ödeyecekti ama galibiyet gelmedi. Oyuncularına sonsuz güvenine devam eden siyah-beyazlıların başkanı, derbide veremediği primi Karagümrük mücadelesi için ayırdı. Takımın prim için değil şampiyonluk için mücadele ettiğini bilen Çebi, sürekli tesislere giderek oyuncularını yalnız bırakmıyor.

KARTAL'DA TÖRE ŞOKU!
BEŞİKTAŞ'TA sakatlar kervanına Gökhan Töre de katıldı. Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda hücum yükünü çeken 29 yaşındaki futbolcu, Karagümrük maçının kadrosundan çıkarıldı. Siyahbeyazlılar yaptığı açıklamada, "Gökhan Töre'nin maç öncesi yapılan risk analizinde, uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edildiği için teknik ekibimizin onayı ile kadroya alınmamıştır" dedi. Atiba'nın yokluğunda ise orta alanda Necip Uysal forma giyecek.

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