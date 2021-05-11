Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...
Giriş Tarihi: 11.5.2021 14:55 Son Güncelleme: 11.5.2021 15:08

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve ise hata kovalıyor...

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

Şampiyonluk yarışı Beşiktaş, Fenerbahçe ve arasında geçiyor. Siyah beyazlılar Galatasaray derbisinden mağlup ayrılınca büyük bir avantajı kaybetti. Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında Valencia'nın golüyle galip gelince umutlarını daha da arttırdı. Beşiktaş, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlarken Fenerbahçe de uzun süredir mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor'u konuk ediyor. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında farklı galibiyet arayacak. İşte üç takımdan haberleri...

Sergen Yalçın Beşiktaş ile şampiyon olup tarihe geçmek istiyor. Emre Belözoğlu ise Sportif Direktör olarak başladığı sezonda teknik direktörlüğe evrildi ve henüz mağlubiyetle tanışmadı. cephesinde ise Fatih Terim, bu akşam 400. lig maçına çıkacak. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'a karşı bol gol bulmak için sahaya çıkacak Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZ NECİP TERCİHİ!

derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atiba yerine Dorukhan'ın oynaması bekleniyordu fakat gelen bilgilere göre Sergen Yalçın, Dorukhan yerine Necip Uysal'a forma şansı verecek.

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

Kevin Nkoudou'nun da Karagümrük karşısında yedekler arasında olacağı ifade edildi. Sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ise yine maç kadrosunda olmayacak. Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Hasic de sakat isimler arasında. Derbide kadroda olmayan Mensah'ın da bu akşam maç kadrosunda olması bekleniyor.

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, WELİNTON, VİDA, N'SAKALA, JOSEF, NECİP, ADEM, GÖKHAN TÖRE, GHEZZAL, LARIN

FATİH KARAGÜMRÜK: VİVİANO, HEDENSTAD, ROCO, ZUKANOVİC, BALKOVEC, BİGLİA, BERTOLACCİ, CASTRO, JİMMY DURMAZ, NDAO, BORİNİ

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

FENERBAHÇE ÖNCE KAZANACAK SONRA BEKLEYECEK!

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı maçlarda henüz mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu akşam kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Rıza Çalımbay yönetiminde beşincilik için mücadele eden Sivasspor'un hedefi de İstanbul'da puanla dönmek.

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

Emre Belözoğlu'nun bu akşam Gökhan Gönül'ü sağ bekte değerlendirmesi sakatlığı geçen Serdar Aziz'i de yine yedek bekletecek. Tısserand'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor. Mesut Özil de bu akşam yine ilk 11'de forma giyecek.

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

FENERBAHÇE: HARUN, GÖKHAN, TISSERAND, SZALAI, CANER, OZAN, SOSA, İRFAN CAN, MESUT ÖZİL, PELKAS, ENNER VALENCİA

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, ROBİN YALÇIN, CANER OSMANPAŞA, UĞUR, CLAUDEMIR, HAKAN, FAJR, BOYD, GRADEL, KAYODE

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

'da 400. lig maçına çıkacak Fatih Terim, bu karşılaşmaların 251'inden 3 puan çıkardı. 91 maç berabere biterken Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı 57 maçtan da mağlup ayrıldı.

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

FALCAO KADRODA YOK!

Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunan iki takımın puan kaybetmesini bekleyecek. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u farklı geçmek isteyen Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle Denizli kamp kadrosunda yer almadı.

Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

DENİZLİSPOR: HÜSEYİN, FABİANO, MUHAMMAT ÖZKAL, SAKIB AYTAÇ, ÖZGÜR ÇEK, MURAWSKİ, DİSKERUD, RECEP NİYAZ, HASAN, ALİ YAVUZ, RODALLEGA

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLİN, DONK, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, GEDSON, EMRE AKBABA, BABEL, ONYEKURU, HALİL DERVİŞOĞLU

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Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...
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