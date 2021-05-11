Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

Sergen Yalçın Beşiktaş ile şampiyon olup tarihe geçmek istiyor. Emre Belözoğlu ise Sportif Direktör olarak başladığı sezonda teknik direktörlüğe evrildi ve henüz mağlubiyetle tanışmadı. Galatasaray cephesinde ise Fatih Terim, bu akşam 400. lig maçına çıkacak. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'a karşı bol gol bulmak için sahaya çıkacak Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZ NECİP TERCİHİ!
Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atiba yerine Dorukhan'ın oynaması bekleniyordu fakat gelen bilgilere göre Sergen Yalçın, Dorukhan yerine Necip Uysal'a forma şansı verecek.
Kevin Nkoudou'nun da Karagümrük karşısında yedekler arasında olacağı ifade edildi. Sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ise yine maç kadrosunda olmayacak. Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Hasic de sakat isimler arasında. Derbide kadroda olmayan Mensah'ın da bu akşam maç kadrosunda olması bekleniyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, WELİNTON, VİDA, N'SAKALA, JOSEF, NECİP, ADEM, GÖKHAN TÖRE, GHEZZAL, LARIN
FATİH KARAGÜMRÜK: VİVİANO, HEDENSTAD, ROCO, ZUKANOVİC, BALKOVEC, BİGLİA, BERTOLACCİ, CASTRO, JİMMY DURMAZ, NDAO, BORİNİ
FENERBAHÇE ÖNCE KAZANACAK SONRA BEKLEYECEK!
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı maçlarda henüz mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu akşam kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Rıza Çalımbay yönetiminde beşincilik için mücadele eden Sivasspor'un hedefi de İstanbul'da puanla dönmek.
Emre Belözoğlu'nun bu akşam Gökhan Gönül'ü sağ bekte değerlendirmesi sakatlığı geçen Serdar Aziz'i de yine yedek bekletecek. Tısserand'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor. Mesut Özil de bu akşam yine ilk 11'de forma giyecek.
FENERBAHÇE: HARUN, GÖKHAN, TISSERAND, SZALAI, CANER, OZAN, SOSA, İRFAN CAN, MESUT ÖZİL, PELKAS, ENNER VALENCİA
SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, ROBİN YALÇIN, CANER OSMANPAŞA, UĞUR, CLAUDEMIR, HAKAN, FAJR, BOYD, GRADEL, KAYODE
Galatasaray'da 400. lig maçına çıkacak Fatih Terim, bu karşılaşmaların 251'inden 3 puan çıkardı. 91 maç berabere biterken Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı 57 maçtan da mağlup ayrıldı.
FALCAO KADRODA YOK!
Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunan Galatasaray iki takımın puan kaybetmesini bekleyecek. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u farklı geçmek isteyen Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle Denizli kamp kadrosunda yer almadı.
DENİZLİSPOR: HÜSEYİN, FABİANO, MUHAMMAT ÖZKAL, SAKIB AYTAÇ, ÖZGÜR ÇEK, MURAWSKİ, DİSKERUD, RECEP NİYAZ, HASAN, ALİ YAVUZ, RODALLEGA
GALATASARAY: MUSLERA, YEDLİN, DONK, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, GEDSON, EMRE AKBABA, BABEL, ONYEKURU, HALİL DERVİŞOĞLU