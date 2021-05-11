Sergen Yalçın'dan sürpriz kadro! Beşiktaş avantajlı Fenerbahçe ve Galatasaray ise hata kovalıyor...

Şampiyonluk yarışı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor. Siyah beyazlılar Galatasaray derbisinden mağlup ayrılınca büyük bir avantajı kaybetti. Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında Valencia'nın golüyle galip gelince umutlarını daha da arttırdı. Beşiktaş, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlarken Fenerbahçe de uzun süredir mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor'u konuk ediyor. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında farklı galibiyet arayacak. İşte üç takımdan son dakika haberleri...

Sergen Yalçın Beşiktaş ile şampiyon olup tarihe geçmek istiyor. Emre Belözoğlu ise Sportif Direktör olarak başladığı sezonda teknik direktörlüğe evrildi ve henüz mağlubiyetle tanışmadı. Galatasaray cephesinde ise Fatih Terim, bu akşam 400. lig maçına çıkacak. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'a karşı bol gol bulmak için sahaya çıkacak Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek.