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Giriş Tarihi: 11.5.2021 19:56 Son Güncelleme: 11.5.2021 20:02

Son dakika: 'ndan açıklaması! 'Dünyanın kanını donduran görüntüler...'

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Kudüs açıklaması! 'Dünyanın kanını donduran görüntüler...'

'in 41. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , Demir Grup 'u konuk ediyor. Maç öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü , "Dünyanın kanını donduran 'teki görüntüler... Bunun dini ırkı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun maç öncesi açıklamları şu şekilde;

"Dünyanın kanını donduran Kudüs'teki görüntüler... Bunun dini ırkı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Buna müsaade edenlere de 'Yazıklar olsun' diyorum. Söylenecek bir şey yok, tüm dünya görüyor."

"Fenerbahçelileri mutlu sona ulaştırmak istiyoruz. Ligi bilen çok değerli bir teknik adam var Sivasspor'un başında. Çok sert ve zorlu bir maç bizi bekliyor."

"Fenerbahçe'nin sporcusu olmak baskı demektir. Bu camianın büyüklüğünden gelir. Fenerbahçe'nin bulunduğu yerde her zaman baskı vardır bunu kaldırmak da futbolcunun görevidir. Bunun üstünden gelecek gücümüz var. Çalıştığımız yerden gelirse maç umarım kazanan taraf biz oluruz."

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Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Kudüs açıklaması! 'Dünyanın kanını donduran görüntüler...'
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