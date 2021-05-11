Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden geçse..."

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Sivasspor maçında 2-1 mağlup ayrılması ve Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Karagümrük'e 2-1 kaybetmesi, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında işine yaradı.
Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olan Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Recep Niyaz'ın golüyle skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta, Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi.
Maçta Galatasaray'a tam 3 penaltı çalınırken, bunlardan 2'si ağlarla buluştu. Son dakikalarda Mostafa Mohamed'in kullandığı penaltı tekrar edildi. Tekrarlanan penaltıyı da kullanan Mostafa Mohamed, topu ağlara gönderdi. Maçın son dakikalarında ise yine Mostafa Mohamed sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.
Maç sonunda şampiyonluk umutlarını arttıran Galatasaray, son hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçından da galibiyetle ayrılması durumunda Beşiktaş'ın puan kaybını bekleyecek.
A Spor yayınında konuşan Erman Toroğlu, Fatih Terim için flaş sözlerde bulundu.
İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...
"GALATASARAY NE ZAMAN KARIŞSA BAŞARILI OLUYOR"
Bu Galatasaray ne zaman karışsa başarılı oluyor. Ne zaman Galatasaray karışıyorsa rakipler korksun. Fatih Terim boğaz köprüsünden düşse Beylerbeyi'ne yürüyerek geçer, iki de lüfer alır geçer.
Belhanda'nın Galatasaray'dan gitmesi iyi oldu. Başkan, "Bunlarla kazanacağına gençlerle kazansaydın." dedi. Bu cümlelerden sonra ortalık karıştı. Şimdi gençler oynuyor. Büyük payları var.
"MUSTAFA CENGİZ'İN DE PAYI VAR"
Mustafa Cengiz'in de şampiyonlukta kesin payı var. Futbolcuya konuşur mu diye kızdınız, başkan konuşur. Teknik adam konuşmamışsa başkan çıkar konuşur.
FATİH TERİM: VAZGEÇMEDİK
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, şöyle konuştu:
Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum. Allah kalbimize göre verdi. Bugün buradan lider de dönebilirdik ama Allah'ımın bir bildiği var demek ki.
Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim.
Arda'ya bunu söyledim, inanarak da söyledim. Biz bayağı sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. İnandığım şeyi söyledim. Ben müneccim değilim. Siz rakiplere kulağınızı tıkayın, biz kazanalım demiştim.
"MOHAMED'E ÇOK SEVİNDİM"
Biz kazandığımız zaman bir şeylerin esprisi var. Çok şükür Allah'a. İnşallah, finali Ali Sami Yen'de bu sene bize kök söktüren bir takımla oynayacağız. Mohamed'in atmasına ben ısrar ettim özellikle. Bir oyuncuyu kaybetmektense, penaltı kaybetmeyi yeğlerim. İkinci penaltıyı atmasına çok sevindim.
Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 'Galatasaray vazgeçmedi biz vazgeçmedik...'