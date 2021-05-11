Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam
Giriş Tarihi: 11.5.2021 10:02 Son Güncelleme: 11.5.2021 11:01

Son dakika: 'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

Son dakika haberi... 'den gönderildikten sonra boşta kalan teknik direktör , yeni takımını buldu. Yunanistan'dan eski takımı ile ismi geçen tecrübeli hoca, ekibiyle yüzde 90 oranında anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

yönetimi, Alanyaspor'daki performansıyla tüm dikkatlerine üzerine çeken teknik direktör 'u sezon başında göreve getirmişti.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

46 yaşındaki teknik adam Kadıköy'de üst üste kaybedilen maçlar ve kadro tercihi nedeniyle kısa zamanda eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

BEŞİKTAŞ DERBİSİ SONU OLDU

yönetimi, 89'da Ozan Tufan'ın attığı golle 1-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisinin ardından 25 Mart'ta 'la yollarını ayırmıştı.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU BENİ MUTLU EDER"

Teknik direktör da ayrılığın ardından yaptığı açıklamada sezon sonunda 'yi şampiyon görmek istediğini vurgulayıp "Dostça vedalaşarak ayrıldık. Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok isterim, inşallah olurlar. Şampiyonlukları beni mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

YÜZDE 90 GAZİANTEP'TE

'den sonra başka bir takım çalıştırmayan 'la ilgili sürpriz iddia ise Gaziantep'ten geldi.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

Gaziantep Olay gazetesinde yer alan habere göre; Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ile görüşme sağlayan 'un yönetimden istekleri oldu.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

"GAZİANTEP'TEN TEKLİF GELDİ"

Futbolcuların maaşlarının düzenli ödenmesini isteyen , aynı zamanda ilk 5 hedefi olan bir kadro oluşturulmasını talep etti.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

, "'dan teklif geldi. Yurt dışından iki kulüp teklif yaptı. Ancak henüz bir karar vermedim.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

Önümüzdeki günlerde bir karar vereceğim. Şu anda dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

İMZA AN MESELESİ

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda göreve getirmek istediği ile yöneticiler arasında anlaşma sağlanırken imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam

Gaziantep yönetiminin, genç teknik adam ile %90 anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor.

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Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam
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