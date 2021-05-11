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Giriş Tarihi: 11.5.2021 20:03

Son dakika: maçı öncesi 'dan sözleri! 'Beni bilen..'

Son dakika: Fenerbahçe maçı öncesi Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş sözleri! 'Beni bilen..'

Son dakika... 'in 41. haftasında , sahasında Demir Grup 'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde Sivasspor'un deneyimli teknik adamı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Beşiktaşlı olmasıyla ilgili sorulan bir soruya ise, "Ben 'ta 20 yıl oynadım, ben Beşiktaş'ın tarihinde en çok oynayan oyuncuyum, en çok şampiyonluk yaşayanlardanım. Beni bilen biliyor, benim bir sorumluluğum var. Bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Beşiktaş kimliğimi herkes biliyor ama o farklı bir şey." dedi.

Son dakika... Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yolundaki kritik mücadelede Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay'a, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olması ve kendisinin de bir Beşiktaş taraftarı olması sebebiyle neler düşündüğü soruldu. Deneyimli teknik adam, sadece Sivasspor'u düşündüğünü ifade etti.

Rıza Çalımbay şu açıklamaları yaptı...

"Maçın zor olacağını biliyoruz ama buraya puan veya puanlar almaya geldik. 5-6 eksiğimiz bulunuyor ama bizim de hedefimiz var. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi var ama bizim de beşincilik hedefimiz var. Benim tek düşüncem, inşallah maçın hakemi maçın kaderini belirleyecek hata yapmasın, bizim bunlardan canımız yandı, isim vermeye gerek yok.

Ben Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım, ben Beşiktaş'ın tarihinde en çok oynayan oyuncuyum, en çok şampiyonluk yaşayanlardanım. Beni bilen biliyor, benim bir sorumluluğum var. Bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Beşiktaş kimliğimi herkes biliyor ama o farklı bir şey."

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Son dakika: Fenerbahçe maçı öncesi Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş sözleri! 'Beni bilen..'
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