Son dakika: Fenerbahçe maçı öncesi Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş sözleri! 'Beni bilen..'

Çalımbay'a, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olması ve kendisinin de bir Beşiktaş taraftarı olması sebebiyle neler düşündüğü soruldu. Deneyimli teknik adam, sadece Sivasspor'u düşündüğünü ifade etti.

Rıza Çalımbay şu açıklamaları yaptı...

"Maçın zor olacağını biliyoruz ama buraya puan veya puanlar almaya geldik. 5-6 eksiğimiz bulunuyor ama bizim de hedefimiz var. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi var ama bizim de beşincilik hedefimiz var. Benim tek düşüncem, inşallah maçın hakemi maçın kaderini belirleyecek hata yapmasın, bizim bunlardan canımız yandı, isim vermeye gerek yok.

Ben Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım, ben Beşiktaş'ın tarihinde en çok oynayan oyuncuyum, en çok şampiyonluk yaşayanlardanım. Beni bilen biliyor, benim bir sorumluluğum var. Bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Beşiktaş kimliğimi herkes biliyor ama o farklı bir şey."