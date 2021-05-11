Son dakika haberi... Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Galatasaray ile milli futbolcu Okay Yokuşlu için yarışa girecek olan Sarı-Lacivertli yönetim ayrıca Süper Lig'de ortalığı yangın yerine çevirecek yılın transfer için de harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe sezon sonunda hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile transferde karşı karşıya gelmek üzere... Süper Lig'de ortalığı yangın yerine çevirecek yılın transferi için de harekete geçildi. İşte son dakika haberinin detayları...