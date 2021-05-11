Fenerbahçe sezon sonunda hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile transferde karşı karşıya gelmek üzere... Süper Lig'de ortalığı yangın yerine çevirecek yılın transferi için de harekete geçildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan Sarı-Lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına çok sıcak bakıyor.
LİSTEDE İLK SIRADA OKAY YOKUŞLU
Emre Belözoğlu ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi.
Devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.
West Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden Celta Vigo'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istemiyor.
Okay'ın ilk olarak İngiltere'den teklif bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.
GALATASARAY İLE TRANSFER SAVAŞI
Fenerbahçe, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama girişiminde bulunacak.
Devre arasında ismi Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmeyi kabul etmiş ancak İspanyol kulübü yapılan teklifi yeterli bulmayınca transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray'ın sezon sonunda bir kez daha Okay için hamle yapması halinde ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı da gündeme gelecek.
YILIN BOMBASI İSE RACHID GHEZZAL
Bu arada Fenerbahçe transferde çok flaş bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş formasıyla bu sezona damgasını vuran Rachid Ghezzal'ı listesine aldı.
Cezayirli yıldızı yeni sezonda kadroya katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile transfer savaşına girmek de istemiyor.
Eğer Siyah-Beyazlılar, Leicester City ile anlaşma sağlayamazsa hemen transfer için devreye girilecek.
İNGİLİZ EKİBİ 8 MİLYON EURO İSTİYOR
Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi.
Ancak Ghezzal'ın 1 yıl sözleşmesinin kalması nedeniyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alan Fenerbahçe yönetimi, Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi bitirmesini düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor.
CEZAYİRLİ YILDIZ İÇİN 6 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldız için 6 milyon Euro'ya kadar çıkmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
Ghezzal yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkça belirtse de Siyah-Beyazlı kulüp bonservisini alamazsa mecburen diğer seçenekleri değerlendirecek.
Bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan 29 yaşındaki Ghezzal 6 gol ve 17 asistlik müthiş bir performans sergiledi.