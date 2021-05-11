Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.5.2021 06:41 Son Güncelleme: 11.5.2021 07:04

: 'den 'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

haberi... 'de ve ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Galatasaray ile milli futbolcu için yarışa girecek olan Sarı-Lacivertli yönetim ayrıca Süper Lig'de ortalığı yangın yerine çevirecek yılın transfer için de harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

sezon sonunda hem hem de ile transferde karşı karşıya gelmek üzere... 'de ortalığı yangın yerine çevirecek yılın transferi için de harekete geçildi. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden 'nun sezon sonunda 'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan Sarı-Lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına çok sıcak bakıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

LİSTEDE İLK SIRADA OKAY YOKUŞLU

Emre Belözoğlu ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş bir performans sergileyen , 'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

West Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden 'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istemiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Okay'ın ilk olarak İngiltere'den teklif bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

GALATASARAY İLE TRANSFER SAVAŞI

, ile 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama girişiminde bulunacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Devre arasında ismi ile anılan , Türkiye'ye dönmeyi kabul etmiş ancak İspanyol kulübü yapılan teklifi yeterli bulmayınca transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

'ın sezon sonunda bir kez daha Okay için hamle yapması halinde ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı da gündeme gelecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

YILIN BOMBASI İSE RACHID GHEZZAL

Bu arada transferde çok flaş bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, formasıyla bu sezona damgasını vuran 'ı listesine aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Cezayirli yıldızı yeni sezonda kadroya katmayı hedefleyen , ile transfer savaşına girmek de istemiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Yönetim bu nedenle Ghezzal ve ekseninle yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Eğer Siyah-Beyazlılar, ile anlaşma sağlayamazsa hemen transfer için devreye girilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

İNGİLİZ EKİBİ 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Ancak Ghezzal'ın 1 yıl sözleşmesinin kalması nedeniyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

'ın içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alan yönetimi, Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi bitirmesini düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

CEZAYİRLİ YILDIZ İÇİN 6 MİLYON EURO

'nin Cezayirli yıldız için 6 milyon Euro'ya kadar çıkmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Ghezzal yaptığı açıklamalarda 'ta kalmak istediğini açıkça belirtse de Siyah-Beyazlı kulüp bonservisini alamazsa mecburen diğer seçenekleri değerlendirecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı

Bu sezon 'de 29 maça çıkan 29 yaşındaki Ghezzal 6 gol ve 17 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı
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