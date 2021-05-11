Son dakika: Küme düşme hattında düğüm çözülüyor! Nefes kesen yarış...

Son dakika... Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçlarla küme düşme düğümü büyük oranda çözülebilir. Düşme hattında birbirinden kritik maçlar saat 20.30'da başlayacak ve Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edilebilecek... İşte düşme hattındaki maçlar ve tüm ihtimaller...
HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞECEK?
Kayserispor kalan iki maçını kazanırsa rakiplerinin durumuna bakmadan ligde kalacak. 1 beraberlik ve 1 galibiyet alması halinde ise Ankaragücü'nün sonuçlarına kilitlenecek.
DÜŞME HATTINDA SON PUAN DURUMU!
Kasımpaşa - 43 puan
Antalyaspor - 43 puan
Kayserispor - 40 puan
Ankaragücü - 38 puan
Erzurumspor - 37 puan
Gençlerbirliği - 35 puan
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR
STAT: Fatih Terim
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
İLK 11'LER...
Başakşehir: Mert, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali, Berkay, Deniz Türüç, Chadli.
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.
Ankaragücü kendi maçlarının dışında, üstündeki Kayserispor'un puan kaybetmesini beklemek zorunda.
KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Mete Kalkavan
İLK 11'LER...
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Anıl, Thelin.
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atakan, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Alper, Paintsil, Badji.
Yılmaz Vural ile yollarını ayıran Erzurumspor'un ligde kalması için Kayserispor'un iki maçını kaybedip, Ankaragücü'nün de iki mücadelesinden galibiyetle ayrılmaması gerekiyor. Son haftayı bay geçecek olan Dadaşlar, 3'lü averajda Kayseri ve Ankaragücü'ne üstün, ikili averajda ise Kayserispor'a üstün durumda.
ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEM: Alper Ulusoy
İLK 11'LER...
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Efecan, Davidson, Mustafa Pektemek.
BB Erzurumspor: Szumski, Leo, Osman, Gökhan, Butko, Buğra, Omolo, Obertan, Emrah Başsan, Rashani, Gomes.
Gençlerbirliği ve Erzurumspor kazanamazsa Denizlispor'un ardından küme düşen takımlar olacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE
STAT: Eryaman
HAKEM: Suat Arslanboğa
İLK 11'LER...
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Diego, Polomat, Piris, Furman, Ayite, Rahmetullah, İlker, Lima.
Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Yalçın, Soner, Halil, Beykan, Ideye.