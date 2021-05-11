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Giriş Tarihi: 11.5.2021 19:22 Son Güncelleme: 11.5.2021 19:47

Son dakika: Küme düşme hattında düğüm çözülüyor! Nefes kesen yarış...

Son dakika: Küme düşme hattında düğüm çözülüyor! Nefes kesen yarış...

Son dakika... 'in 41. haftasında küme düşme hattında çok kritik maçlar oynanacak. Denizlispor'un ardından 3 takım daha TFF 1. Lig'in yolunu tutacak. Küme düşmeye aday 6 takım var. , BB , ve en büyük adaylar olarak görünürken, Antalyaspor ve Kasımpaşa da bir alt lige düşme korkusu yaşıyor. Gençlerbirliği ve Erzurumspor kazanamazsa kesin olarak düşecek. Bu iki ekip kazansa bile diğer maçların sonucuna göre yine de küme düşebilir. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçlarla küme düşme düğümü büyük oranda çözülebilir. Düşme hattında birbirinden kritik maçlar saat 20.30'da başlayacak ve Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edilebilecek... İşte düşme hattındaki maçlar ve tüm ihtimaller...

HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞECEK?

Kayserispor kalan iki maçını kazanırsa rakiplerinin durumuna bakmadan ligde kalacak. 1 beraberlik ve 1 galibiyet alması halinde ise Ankaragücü'nün sonuçlarına kilitlenecek.

DÜŞME HATTINDA SON PUAN DURUMU!

Kasımpaşa - 43 puan
Antalyaspor - 43 puan
Kayserispor - 40 puan
Ankaragücü - 38 puan
Erzurumspor - 37 puan
Gençlerbirliği - 35 puan

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR

STAT: Fatih Terim
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

İLK 11'LER...

Başakşehir: Mert, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali, Berkay, Deniz Türüç, Chadli.

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Ankaragücü kendi maçlarının dışında, üstündeki Kayserispor'un puan kaybetmesini beklemek zorunda.

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Mete Kalkavan

İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Anıl, Thelin.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atakan, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Alper, Paintsil, Badji.

Yılmaz Vural ile yollarını ayıran Erzurumspor'un ligde kalması için Kayserispor'un iki maçını kaybedip, Ankaragücü'nün de iki mücadelesinden galibiyetle ayrılmaması gerekiyor. Son haftayı bay geçecek olan Dadaşlar, 3'lü averajda Kayseri ve Ankaragücü'ne üstün, ikili averajda ise Kayserispor'a üstün durumda.

ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEM: Alper Ulusoy

İLK 11'LER...

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Efecan, Davidson, Mustafa Pektemek.

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, Osman, Gökhan, Butko, Buğra, Omolo, Obertan, Emrah Başsan, Rashani, Gomes.

Gençlerbirliği ve Erzurumspor kazanamazsa Denizlispor'un ardından küme düşen takımlar olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE

STAT: Eryaman
HAKEM: Suat Arslanboğa

İLK 11'LER...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Diego, Polomat, Piris, Furman, Ayite, Rahmetullah, İlker, Lima.

Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Yalçın, Soner, Halil, Beykan, Ideye.

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