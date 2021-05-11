Son dakika: Küme düşme hattında düğüm çözülüyor! Nefes kesen yarış...

Yılmaz Vural ile yollarını ayıran Erzurumspor'un ligde kalması için Kayserispor'un iki maçını kaybedip, Ankaragücü'nün de iki mücadelesinden galibiyetle ayrılmaması gerekiyor. Son haftayı bay geçecek olan Dadaşlar, 3'lü averajda Kayseri ve Ankaragücü'ne üstün, ikili averajda ise Kayserispor'a üstün durumda.

ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Alper Ulusoy

İLK 11'LER...

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Efecan, Davidson, Mustafa Pektemek.

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, Osman, Gökhan, Butko, Buğra, Omolo, Obertan, Emrah Başsan, Rashani, Gomes.