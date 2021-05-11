Son dakika: Sergen Yalçın golden sonra çılgına döndü! Şampiyonluk...

Şampiyonluk yarışında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, yenik duruma düştüğü karşılaşmada Karagümrük karşısında beraberliği yakaladı. Siyah beyazlıların eşitlik golü Ghezal'dan geldi. Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı taraftarlar golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Bu puan durumuna göre Beşiktaş, son haftaya Galatasaray'ın bir puan önünde girecek. Fenerbahçe ise Sivasspor'a mağlup olursa büyük bir avantajı kaybetmiş olacak.
Karagümrük takımında Zukanovic 77. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.