Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sergen Yalçın golden sonra çılgına döndü! Şampiyonluk...
Giriş Tarihi: 11.5.2021 22:05 Son Güncelleme: 11.5.2021 22:07

: golden sonra çılgına döndü! Şampiyonluk...

Son dakika: Sergen Yalçın golden sonra çılgına döndü! Şampiyonluk...

haberleri... Beşiktaş, bu akşam evinde konuk ettiği Karagümrük önünde 1-1'lik eşitliği buldu. 'in asistinde Ghezzal golü atan isim oldu. Sezon boyu attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını sırtlayan Ghezzal'ın golünden sonra çılgına döndü. Karşı takımın yedek kulübesinde bakarak sevinen Sergen Yalçın'ın bu kareleri objektiflere yansıdı.

Şampiyonluk yarışında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, yenik duruma düştüğü karşılaşmada Karagümrük karşısında beraberliği yakaladı. Siyah beyazlıların eşitlik golü Ghezal'dan geldi. Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı taraftarlar golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Bu puan durumuna göre Beşiktaş, son haftaya Galatasaray'ın bir puan önünde girecek. Fenerbahçe ise Sivasspor'a mağlup olursa büyük bir avantajı kaybetmiş olacak.

Karagümrük takımında Zukanovic 77. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...
‘Tavuklu keşkek’ faciası can almıştı! Uzman isim uyardı: Çapraz bulaşa dikkat!
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il Ramazan bayram namazı saatleri
Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil en büyük pişmanlığını Günaydın’a açıkladı! ‘Nefise’ye karşı kendimi hep suçlu hissettim’
İstanbul'da tam kapanma denetimi! Genç kızın bahanesi pes dedirtti!
Son dakika: Fırtına ve sağanak yağış geri döndü! Meteoroloji'den 47 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika: Fenerbahçe Süper Lig'i sallayan golcünün peşine düştü! Ozan Tufan da devreye girecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sergen Yalçın golden sonra çılgına döndü! Şampiyonluk...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA