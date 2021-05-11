Sonuna kadar hak ettik

TFF 1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş şampiyonluğunun müthiş bir hikâye ile başladığını söyledi. Keleş, "Tüm dünya pandemiile savaşırken, hayatta kalmakorkusu en büyük sorunuyken,her şeyi riske atıp bu şampiyonluğakilitlendik. 44 yıl sonra hak ettiğimiz,istediğimiz bir şampiyonlukoldu" ifadelerini kullandı.
KELEŞ'LE DEVAM
GİRESUNSPOR'DAbaşkan Hakan Karaahmet, "Süper Lig'de teknik direktörümüz Hakan Keleş ile yola devam edeceğiz" açıklamasıyla yeni kontratı haber verdi