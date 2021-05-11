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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Sonuna kadar hak ettik

Sonuna kadar hak ettik
TFF 1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş şampiyonluğunun müthiş bir hikâye ile başladığını söyledi. Keleş, "Tüm dünya pandemi ile savaşırken, hayatta kalma korkusu en büyük sorunuyken, her şeyi riske atıp bu şampiyonluğa kilitlendik. 44 yıl sonra hak ettiğimiz, istediğimiz bir şampiyonluk oldu" ifadelerini kullandı.

KELEŞ'LE DEVAM
GİRESUNSPOR'DA başkan Hakan Karaahmet, "Süper Lig'de teknik direktörümüz Hakan Keleş ile yola devam edeceğiz" açıklamasıyla yeni kontratı haber verdi

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