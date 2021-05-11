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Giriş Tarihi: 11.5.2021 20:21 Son Güncelleme: 11.5.2021 20:21

Süper Lig güncel ve canlı puan durumu 11 Mayıs | Kim şampiyon olacak? 41. hafta canlı maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig güncel ve canlı puan durumu 11 Mayıs | Kim şampiyon olacak? 41. hafta canlı maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de kritik saatlere girildi... 41. hafta maç sonuçları bilgisine göre, Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan edebilir. Lider Beşiktaş, Karagümrük'ü konuk ederken 2. sırada olan Fenerbahçe ise Sivasspor'u ağırlayacak. Zirveden dört puan uzakta olan Galatasaray ise ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor karşısında olacak. İşte, 41. hafta canlı maç sonuçları ve Süper Lig canlı puan durumu

Süper Lig'de son iki haftaya girildi. 41 hafta maç sonuçları neticesinde Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan edebilir. 17.00'de başlayan ve 1-1 biten Konyaspor - Trabzonspor maçı dışında bütün karşılaşmalar 20.30'da başlayacak. Alınacak sonuçlara göre, Beşiktaş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa bu gece ulaşabilir.

SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU 41. HAFTA

Kritik viraja girilirken Süper Lig 41. hafta canlı puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig puan durumu sıralaması ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu öğrenmek istiyor.

İşte, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Adem, Nkoudou, Ghezzal, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK: Vıvıano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech

CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Tısserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Yedekler: Ertuğrul, Serdar, Mert, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Samuel, Thiam, Novak

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode

CANLI ANLATIM

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Muhammet Özkal, Leıssman, Sakıb, Dıskerud, Hasan Ayaroğlu, Tusha, Dıskerud, Murawskı, Recep Niyaz, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil

Yedekler: Okan, Şener, Henry, Linnes, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli

CANLI ANLATIM

SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU 41. HAFTA

41. hafta karşılaşmaları öncesinde puan durumu sıralamasında Beşiktaş 81. puanla ilk sırada bulunurken Fenerbahçe 79 puanla 2. sırada; Galatasaray ise 78 puanla 3. sırada bulunuyor.

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Süper Lig güncel ve canlı puan durumu 11 Mayıs | Kim şampiyon olacak? 41. hafta canlı maç sonuçları ve puan durumu
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