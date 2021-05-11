Süper Lig'de son iki haftaya girildi. 41 hafta maç sonuçları neticesinde Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan edebilir. 17.00'de başlayan ve 1-1 biten Konyaspor - Trabzonspor maçı dışında bütün karşılaşmalar 20.30'da başlayacak. Alınacak sonuçlara göre, Beşiktaş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa bu gece ulaşabilir.

SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU 41. HAFTA

Kritik viraja girilirken Süper Lig 41. hafta canlı puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig puan durumu sıralaması ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu öğrenmek istiyor.

İşte, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması;