Süper Lig'de son iki haftaya girildi. 41 hafta maç sonuçları neticesinde Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan edebilir. 17.00'de başlayan ve 1-1 biten Konyaspor - Trabzonspor maçı dışında bütün karşılaşmalar 20.30'da başlayacak. Alınacak sonuçlara göre, Beşiktaş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa bu gece ulaşabilir.
Kritik viraja girilirken Süper Lig 41. hafta canlı puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig puan durumu sıralaması ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu öğrenmek istiyor.
İşte, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması;
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Adem, Nkoudou, Ghezzal, Larin
FATİH KARAGÜMRÜK: Vıvıano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Tısserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Yedekler: Ertuğrul, Serdar, Mert, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Samuel, Thiam, Novak
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode
DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Muhammet Özkal, Leıssman, Sakıb, Dıskerud, Hasan Ayaroğlu, Tusha, Dıskerud, Murawskı, Recep Niyaz, Rodallega
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
Yedekler: Okan, Şener, Henry, Linnes, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli
41. hafta karşılaşmaları öncesinde puan durumu sıralamasında Beşiktaş 81. puanla ilk sırada bulunurken Fenerbahçe 79 puanla 2. sırada; Galatasaray ise 78 puanla 3. sırada bulunuyor.
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