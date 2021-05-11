Tufan gibi esecek!

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bugün oynanacak zorlu Sivasspor mücadelesinde, Ankaragücü maçının 35.dakikasında yaptığı değişiklik sonrası döndüğü 11'le sahada olacak.Mert Hakan kulübede olacak. Emre Belözoğlu'nun özellikle Ozan'ın orta alandaki dinamizminden vazgeçmeme adına böyle bir karar verdiği ifade edildi.40 yaşındaki çalıştırıcı, A.Gücü maçında Ozan'ı sağ bekte başlatmış ancak kötü futbol sonrası devre arasını beklemeden değişikliğe giderek Ozan'ı orta alana çekmiş ve Gökhan Gönül'ü sağ beke monte etmişti.Sakatlığı geçmeyen Serdar Aziz'in yerinde yine Tisserand olacak.ŞAMPIYONLUK yarışına ortak olan F.Bahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla noktaladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirilirken oyuncularla kısa bir toplantı da yapıldı.SON 9 Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, evinde de son 4 maçından 12 puan çıkarıp zirve yarışına tutundu. Sarılacivertliler bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 4 gol gördü.