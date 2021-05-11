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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Tufan gibi esecek!

VOLKAN DEMİR
Tufan gibi esecek!

Kanarya, A.Gücü’nün 35. dakikasından itibaren sahada olan ekiple mücadele edecek. Sivasspor karşısında sağ bekten orta sahaya geçişiyle oyunun dengesini değiştiren Ozan yine ilk 11’de

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bugün oynanacak zorlu Sivasspor mücadelesinde, Ankaragücü maçının 35.dakikasında yaptığı değişiklik sonrası döndüğü 11'le sahada olacak. Sağ bekte Gökhan Gönül'ü kullanacak olan genç teknik adam, orta alanda ise Ozan Tufan'ı koyacak. Mert Hakan kulübede olacak. Emre Belözoğlu'nun özellikle Ozan'ın orta alandaki dinamizminden vazgeçmeme adına böyle bir karar verdiği ifade edildi.

TİSSERAND'LA DEVAM EDİLECEK
40 yaşındaki çalıştırıcı, A.Gücü maçında Ozan'ı sağ bekte başlatmış ancak kötü futbol sonrası devre arasını beklemeden değişikliğe giderek Ozan'ı orta alana çekmiş ve Gökhan Gönül'ü sağ beke monte etmişti. Kadronun geri kalanında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Sakatlığı geçmeyen Serdar Aziz'in yerinde yine Tisserand olacak.

TAKTIK PLAN HAZIR
ŞAMPIYONLUK yarışına ortak olan F.Bahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla noktaladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirilirken oyuncularla kısa bir toplantı da yapıldı.

EVINDE FİRESİ YOK!
SON 9 Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, evinde de son 4 maçından 12 puan çıkarıp zirve yarışına tutundu. Sarılacivertliler bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 4 gol gördü.

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Tufan gibi esecek!
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