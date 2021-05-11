Yarışa Fener de girdi!

Galatasarayve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği ancak Kartal'ın renklerine bağlamayadaha yakın olduğu Salih Uçan'a,F.Bahçe de kanca attı. Emre Belözoğlu'nun sisteminde kilit rol oynayan Jose Sosa'nın haziran ayında 36 yaşına girecek olması nedeniyle sarı-lacivertlilerin alternatif aradığı ve 27 yaşındaki oyuncuyu bu bölge için düşündüğü belirtildi. Salih, sosyalmedya hesabından Fenerbahçe yöneticisiKemal Danabaş'ı takibe aldı. Bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 3 gol atıp, 7 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu 2012'de Buca'danFenerbahçe'ye gelmiş buradan 2014'teİtalyan ekibi Roma'nın yolunu tutmuştu.