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Giriş Tarihi: 12.5.2021 09:17

Alanyaspor'un Avrupa hayali sona erdi

MEHMET AL
Alanyaspor'un Avrupa hayali sona erdi

'in 41.haftasında sahasında konuk ettiği ve düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Erzurumspor 3 puanı kazanmasına rağmen. 40 puanla Süper lig'e veda ederek küme düşen 2'nci takım oldu. 57 puanla 7'nci sıraya gerileyen.Aytemiz Alanyaspor'un Avrupa hayali sona erdi.

Süper Lig'in 41.haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği ve düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Erzurumspor 3 puanı kazanmasına rağmen. 40 puanla Süper lig'e veda ederek küme düşen 2'nci takım oldu. 57 puanla 7'nci sıraya gerileyen.Aytemiz Alanyaspor'un Avrupa hayali sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor:2- BB Erzurum: 3

Stat: Oba statı
Hakem: Alper Ulusoy

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan ceza alanı solundan şansını denedi. Emrah Başsan'ın vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

15'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında topu kapan Efecan ceza sahası içerisine kadar geldi. Efecan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

29'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesiyle Mustafa Pektemek yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.

30'uncu dakikada Alanyaspor'da Kaptan Efecan Karaca'nın kullandığı penaltı vuruşuyla öne geçti: 1-0.

39'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson soldan ceza alanı içerisine girdi. Kaleci Szumski'nin müdahalesinde Davidson yerde kalırken hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

41'inci dakikada Alanyaspor, Kaptan Efecan'ın kullandığı penaltı atışında rakibiyle farkı açtı: 2-0.

45'inci dakikada soldan gelişen Erzurumspor atağında Rashani topu ceza alanı içerisine ortaladı. Tzavellas'ın ters vuruşunda top Alanyaspor ağlarına gitti. Hakem Alper Ulusoy VAR'ın ofsayt incelemesinin ardından golü verdi: 2-1.

47'nci dakikada soldan Alanyaspor soldan köşe vuruşu kullanırken, Berkan'ın ortasında savunma arkasına sızan Davidson topla buluştu. Davidson'un vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top dışarı çıktı.

58'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Mustafa ceza alanı içine kadar geldi. Mustafa'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

62'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu alan Efkan hızla ceza sahası içine girdi. Efkan topu ceza sahası dışındaki Efecan'a verirken, onun vuruşunda top az farkla auta gitti.

73'üncü dakikada Erzurumspor'un kontratağında Cenk Ahmet topu sağdan ceza alanı içindeki Rashani'ye ortaladı. Rashani'nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

84'üncü dakikada gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Alanyaspor'un eski oyuncusu Cenk Ahmet oluşan karambolde topu marafon'un yanından ağlara gönderdi: 2-3.
Bu golle sahadan üç puanla ayrılan Erzurumspor Süper lige veda eden ikinci takım olurken Aytemiz Alanyaspor'unda bu karşılaşma sonrasında Avrupa hayali sona ermiş oldu.

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Alanyaspor'un Avrupa hayali sona erdi
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