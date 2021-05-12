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Giriş Tarihi: 12.5.2021 22:14

taraftarının isyanı!

AA
Celtic taraftarının Filistin isyanı!

takımlarından taraftarları, Filistinlilerle dayanışma göstermek için stadyuma bırakılan bayraklarının, kulüp yönetimi tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.

İskoçya Premier Lig takımlarından Celtic taraftarları, Filistinlilerle dayanışma göstermek için stadyuma bırakılan Filistin bayraklarının, kulüp yönetimi tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.

North Curve Celtic taraftar grubu Twitter'dan yayınladığı bildiri ile kulüp yönetimini kınadığını duyurdu.

Filistin bayrağının Celtic taraftarları tarafından nesillerdir gururla dalgalandırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hayal kırıklığına uğradık, ne yazık ki buna şaşırmadık. Bizler Filistin bayrağını dalgalandırmayı bir insanlık ve dayanışma eylemi olarak görürken, bayrağın kaldırılması ve sansürlenmesi Celtic Futbol Kulübünün değerlerinden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor."

Taraftarlar, kulübün kuruluş ahlakına uyulmadığını belirterek, "Çirkin ve şiddet içeren baskı eylemlerinde tarafsız kalmak, baskıcıdan yana olmaktır." ifadesini kullandı.

CELTİC'TEN 'KALDIRILAN FİLİSTİN BAYRAKLARI' AÇIKLAMASI

Taraftar grubunun hayal kırıklığını anlattığı bildiri üzerine Celtic Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak taraftarlarını fırsatçılıkla suçladı.

Açıklamada, takımın kaptanı Scott Brown pankartı için taraftarlara izin verildiği ancak bunun farklı bir amaçla kullanılması nedeniyle bayrakların toplatıldığı ifade edildi.

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Celtic taraftarının Filistin isyanı!
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