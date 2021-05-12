Galatasaray ile adı anılan Aytaç Kara'dan dikkat çeken paylaşım!

Sezon başından bu yana adı Galatasaray ile anılan Aytaç Kara'nın yeni sezon için sarı-kırmızılı takım ile anlaştığı söyleniyordu. Kasımpaşa'da forma giyen orta saha oyuncusu, 32. hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından kadro dışı kalmıştı.
1 aydan fazladır maça çıkmayan Aytaç Kara, bu sezon 29 maçta 4 gol ve 2 asistle oynadı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan 28 yaşındaki futbolcu, "İftarını yapmış, bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara..." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: