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Giriş Tarihi: 12.5.2021 23:32 Son Güncelleme: 12.5.2021 23:47

ile adı anılan Aytaç Kara'dan dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray ile adı anılan Aytaç Kara'dan dikkat çeken paylaşım!

'de forması giyen Aytaç Kara, sezon başından bu yana adı ile anılan isimlerden birisiydi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 32. hafta oynanan maçından sonra kadro dışı bırakılmıştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aytaç Kara, sosyal medyada gündem oldu.

Sezon başından bu yana adı Galatasaray ile anılan Aytaç Kara'nın yeni sezon için sarı-kırmızılı takım ile anlaştığı söyleniyordu. Kasımpaşa'da forma giyen orta saha oyuncusu, 32. hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından kadro dışı kalmıştı.

1 aydan fazladır maça çıkmayan Aytaç Kara, bu sezon 29 maçta 4 gol ve 2 asistle oynadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan 28 yaşındaki futbolcu, "İftarını yapmış, bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Galatasaray ile adı anılan Aytaç Kara'dan dikkat çeken paylaşım!
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