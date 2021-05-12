Galatasaray Kadıköy'de kazanılan şampiyonluğu andı! Necati Ateş ve Yekta Kurtuluş'tan peş peşe paylaşımlar...

Galatasaray'da moraller üst seviyede! Fenerbahçe'nin kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'a mağlup olması lider Beşiktaş'ın da Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmadan puansız ayrılması camiada olumlu havanın esmesine neden oldu. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında 4-1 kazanarak rakiplerine mesaj verdi. Fatih Terim, Cumartesi akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kamp kararı aldı.
GALATASARAY KADIKÖY'DEKİ ŞAMPİYONLUĞU PAYLAŞTI!
2011-2012 sezonunda Galatasaray, normal sezonu önde bitirmiş play-off'ta Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı vermişti. Fenerbahçe, Galatasaray'ı Türk Telekom Stadyumu'nda Reto Ziegler ve Stoch'un golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Son hafta müsabakasında Kadıköy'de ezeli rakipler karşılaştı.
Bu maç öncesinde şampiyonluk kupası Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na getirildi. Karşılaşma golsüz eşitlikle bitti ve Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray, şampiyonluk kupasını Kadıköy'de kaldırdı.
NECATİ ATEŞ VE YEKTA KURTULUŞ'TAN KADIKÖY PAYLAŞIMI!
12 Mayıs 2012'deki Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı kırmızılıların kadrosunda bulunan Yekta Kurtuluş ve Necati Ateş'ten Kadıköy paylaşımı geldi. Instagram hesaplarından paylaşım yapan eski Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.