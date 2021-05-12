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Giriş Tarihi: 12.5.2021 11:31 Son Güncelleme: 12.5.2021 11:32

'den 'a Napoli benzetmesi

DHA
Gökhan İnler'den Adana Demirspor'a Napoli benzetmesi

, 26 yıl sonra 'e yükseldi. Adana temsilcisinin bu başarısındaki büyük katkı sağlayan isimlerden biri de 'di. Adana Demirspor'u Napoli'ye benzeren İnler, "Oradaki futbol tutkusu ve ateşini Adana’da da gördüm. Buraya geldiğimde herkese ‘bu takımı Süper Lig’e çıkarmak istiyorum’ dedim ve hedefime ulaştım" diye konuştu.

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs'ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi.

Adana Demirspor'a geldiği ilk yıl şampiyonluk yaşayan ve taraftarların da en sevdiği isimlerden biri olan takım kaptanı Gökhan İnler, şampiyonluk yolunda yaşadıkları zorlu süreç ve futbola başladığı ilk günden itibaren kazandığı başarılar hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kariyerinde iniş çıkışlar yaşadığını fakat genele bakıldığında gittiği her takıma damga vurduğunu belirten İnler, çok çalışmanın ve işini ciddiye almanın başarıyı getirdiğini söyledi.

SON 7 TAKIMININ 6'SINDA KUPA KALDIRDI

Kariyerine İsviçre'de başlayan yıldız futbolcu ilk büyük başarısını, 2006-2007 yıllarında formasını terlettiği FC Zürich'te yaşadığını ve kendisinden önce yaklaşık 25 yıl kupa kaldıramayan kulübün o sene başarıya ulaştığını kaydetti. Sonrasında yüksek bir transfer ücretiyle Udinese'ye geçen İnler, 4 yılın ardından rüya gibi günler geçireceği Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin o dönem zor bir süreçten geçtiğini ve Maradona'nın ardından yaklaşık 20 yıldır başarıya aç olduklarını dile getiren İnler, "Benim olduğum dönemde ikisi İtalya Kupası biri Süper Kupa olmak üzere 3 şampiyonluk yaşadık. Müthiş günlerdi. Ardından Leicester City'e transfer oldum. O zaman kimse bu takımı pek tanımıyordu. Orada tarih yazarak Premier Lig'i kazandık" dedi.



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Tarihi başarıların ardından çocukluğundan beri taraftarı olduğu Beşiktaş'a imza attığını belirten yıldız futbolcu, ilk geldiği sezonda siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk yaşamanın hayatında yaşadığı en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi. Ardından Başakşehir'e giden ve burada da Süper Lig kupasına uzanan İnler, son olarak da Adana Demirspor'da yaşadığı şampiyonlukla birlikte başarı vitrinine TFF 1'inci Lig kupasını da ekledi.

'BURADA FUTBOL ATEŞİNİ GÖRDÜM'

Adana Demirspor'u seçme nedeninin, takımın 26 yıllık bir Süper Lig özlemi olması ve zor dönemde verilen mücadeleye güç vermek istemesi olduğunu belirten İnler, özellikle Adana Demirspor'u ve Adana'yı, İtalya'da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli'ye benzettiğini söyledi. Adana Demirspor taraftarının tıpkı Napoli taraftarları gibi futbolla yatıp kalktığını ve tutkulu olduklarını vurgulayan İnler, "Oradaki futbol tutkusu ve ateşi Adana'da da gördüm. Buraya geldiğimde herkese 'bu takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyorum' dedim ve hedefime ulaştım. Bu başarılar şans değil. Bir kere olsa şans dersiniz ama birçok kez oldu. Önemli olan sadece futbol oynamak değil, aynı zamanda takıma ağabeylik, liderlik yapabilmek, başkanınla hocan arasında gerekirse taraftarlar arasında köprü olabilmektir. Hedefe bu şekilde ulaşırsınız. Bu şampiyonlukta emeği geçen başkanımız, hocamız ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Herkes tadını çıkarsın. Süper Lig'de güzel bir Adana Demirspor göreceğiz" diye konuştu.

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Gökhan İnler'den Adana Demirspor'a Napoli benzetmesi
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