Gökhan İnler'den Adana Demirspor'a Napoli benzetmesi

SON 7 TAKIMININ 6'SINDA KUPA KALDIRDI



Kariyerine İsviçre'de başlayan yıldız futbolcu ilk büyük başarısını, 2006-2007 yıllarında formasını terlettiği FC Zürich'te yaşadığını ve kendisinden önce yaklaşık 25 yıl kupa kaldıramayan kulübün o sene başarıya ulaştığını kaydetti. Sonrasında yüksek bir transfer ücretiyle Udinese'ye geçen İnler, 4 yılın ardından rüya gibi günler geçireceği Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin o dönem zor bir süreçten geçtiğini ve Maradona'nın ardından yaklaşık 20 yıldır başarıya aç olduklarını dile getiren İnler, "Benim olduğum dönemde ikisi İtalya Kupası biri Süper Kupa olmak üzere 3 şampiyonluk yaşadık. Müthiş günlerdi. Ardından Leicester City'e transfer oldum. O zaman kimse bu takımı pek tanımıyordu. Orada tarih yazarak Premier Lig'i kazandık" dedi.





TÜRKİYE'DE 3 FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI



Tarihi başarıların ardından çocukluğundan beri taraftarı olduğu Beşiktaş'a imza attığını belirten yıldız futbolcu, ilk geldiği sezonda siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk yaşamanın hayatında yaşadığı en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi. Ardından Başakşehir'e giden ve burada da Süper Lig kupasına uzanan İnler, son olarak da Adana Demirspor'da yaşadığı şampiyonlukla birlikte başarı vitrinine TFF 1'inci Lig kupasını da ekledi.