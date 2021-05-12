G.Saray asla vazgeçmez

Fatih Terim: “Ben, teknik heyetim, çalışanlar ve oyuncular hiç bırakmadık. Rabbimizin bir bildiği var demek ki… Maçtan önce kimsenin hayaline getirmediği bir ortama geldik. Finali evimizde yapacağız”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. "İstesenizligde böyle kurgu yapamazsınız. İnşallahson maçı da istediğimiz gibi bitirip şampiyonoluruz" diyen deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Ben, teknik heyetim, çalışanlar ve oyuncular hiç bırakmadık. Şuatmosferi görmek bile bana göre övgüyelayık bir durum. G.Saraylılara bunu yaşatmakbile çok güzel. Allah kalbimize göre verdi. Rabbimizin bir bildiği var demek ki… Maçtan önce kimsenin hayaline getirmediği bir ortama geldik. Galatasaray sonuç ne olursa olsun asla vazgeçmez.
BEN MÜNECCİM DEĞİLİM
Arda'ya, inanarak söyledim rakiplerin kaybedeceğini… Biz öyle maçlar kaybettikki.. Son dakikada yenen goller… Son dakikayediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. Verilenverilmeyengolleri saymıyorum bile. Çok sıkıntıya rağmen burdayız. İnandığım şeyi söyledim. Ben müneccim değilim. İnşallah finali de Ali Sami Yen'de oynayacağız. Mohamed'in penaltıyı yeniden atmasında da ben ısrar ettim. İnsan kaybetmektensepenaltı kaybetmeyi seçerim.Kolay bir maç değildi... Sahaya tribünden sürekli rakiplerimizin maçları ile ilgili bilgi geliyor. Stres ve gerginlik vardı."
HOCAM, 'MERAK ETME İKİSİ DE KAYBEDER' DEDİ!
KAPTAN Arda Turan, takım arkadaşları ile gurur duyduğunu söyledi ve Fatih Terim ile yaşadığı diyaloğu açıkladı: "İnanmadığımızhiçbir şeyi taraftarımızada söylemedik" diyen deneyimli oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Hocamıza maçtan önce, 'Hava negüzel, tam mayıs' dedim. O da 'sen canını sıkmaikisi de kaybeder' dedi, ona teşekkür ediyorum, sonuna kadar inandı. Hayat, neden olmasın... Biz çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
TERİM BU KEZ YENİLMEDİ!
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizli deplasmanında son iki maçını kaybederken dün bu seriye nokta koydu. Deneyimli çalıştırıcı G.Saray'daki 400. lig maçında da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.