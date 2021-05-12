G.Saray asla vazgeçmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.diyen deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Ben, teknik heyetim, çalışanlar ve oyuncular hiç bırakmadık.Allah kalbimize göre verdi. Rabbimizin bir bildiği var demek ki… Maçtan önce kimsenin hayaline getirmediği bir ortama geldik. Galatasaray sonuç ne olursa olsun asla vazgeçmez.Arda'ya, inanarak söyledim rakiplerin kaybedeceğini…Çok sıkıntıya rağmen burdayız. İnandığım şeyi söyledim. Ben müneccim değilim. İnşallah finali de Ali Sami Yen'de oynayacağız. Mohamed'in penaltıyı yeniden atmasında da ben ısrar ettim.Sahaya tribünden sürekli rakiplerimizin maçları ile ilgili bilgi geliyor. Stres ve gerginlik vardı."KAPTAN Arda Turan, takım arkadaşları ile gurur duyduğunu söyledi ve Fatih Terim ile yaşadığı diyaloğu açıkladı:diyen deneyimli oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Hocamıza maçtan önce,dedim. O dadedi, ona teşekkür ediyorum, sonuna kadar inandı. Hayat, neden olmasın... Biz çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız."G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizli deplasmanında son iki maçını kaybederken dün bu seriye nokta koydu. Deneyimli çalıştırıcı G.Saray'daki 400. lig maçında da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.