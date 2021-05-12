Hiçbir zaman ağlamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Sahada iyi mücadele etmek lazım. Kendi futbolumuzun çok uzağında kaldık. Verdiğimiz görüntü bize yakışmadı. Hâlâ bir şey kaybetmiş değiliz. Hakem arkadaşlarla ilgili de çok üzgünüz.Türk futbolu çok gerilerde, yapacak bir şey yok. Elimizde olan imkânlarla mücadele veriyoruz.Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz gol ve verdiğimiz dağınık görüntü bizi üzdü.Ancak hiçbir zaman ağlayıp sızlanmadık. Çıktık futbolumuzu oynadık. Allah herkesin gönlüne göre versin..." ifadelerini kullandı.BEŞIKTAŞ, Karagümrük'e yenilip G.Saray da Denizli deplasmanında kazanınca iki takım arasındaki puanlar eşitlendi.Bu durumda son maçlarda alınacak sonuçlar önem kazandı. İki takımın da galip gelmesi halinde genel averaja bakılacak.Dün akşam Sivas'a yenilen Fenerbahçe'nin işi ise mucizelere kaldı. Sarı-lacivertliler için tek ihtimal, Beşiktaş ve G.Saray'ın kaybetmesi, kendisinin de kazanması.Beşiktaş'ta bitiş düdüğü sonrası oyuncular büyük üzüntü yaşadı. Takımına moral aşılamak için harekete geçen teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencilerini yanına alıp tribüne gitti. Taraftarlar, kendilerini selamlayan siyah-beyazlı oyunculara alkışlarla sahip çıktı.