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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Hiçbir zaman ağlamadık

Hiçbir zaman ağlamadık

Maç sonrası hakemlerden yakınan ve kadro sıkıntıları olduğunu söyleyen , “Hiçbir zaman ağlayıp sızlanmadık. Allah kime nasip ederse o şampiyon olsun. Cumartesiye çok iyi hazırlanacağız” diye konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Sahada iyi mücadele etmek lazım. Kendi futbolumuzun çok uzağında kaldık. Verdiğimiz görüntü bize yakışmadı. Hâlâ bir şey kaybetmiş değiliz. Hakem arkadaşlarla ilgili de çok üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği açık bir şekilde ortada. Türk futbolu çok gerilerde, yapacak bir şey yok. Elimizde olan imkânlarla mücadele veriyoruz. Allah kısmet ederse şampiyon oluruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz gol ve verdiğimiz dağınık görüntü bizi üzdü. 6-7 eksikle oynuyoruz, kadro sıkıntımız var. Ancak hiçbir zaman ağlayıp sızlanmadık. Çıktık futbolumuzu oynadık. Allah herkesin gönlüne göre versin... Allah herkesin kalbini de gönlünü de biliyor" ifadelerini kullandı.

GENEL AVERAJ EŞİT OLURSA, ATILAN GOL SAYISINA BAKILACAK
BEŞIKTAŞ, Karagümrük'e yenilip G.Saray da Denizli deplasmanında kazanınca iki takım arasındaki puanlar eşitlendi. Ezeli rakiplerin ikili averajı da eşit. Bu durumda son maçlarda alınacak sonuçlar önem kazandı. İki takımın da galip gelmesi halinde genel averaja bakılacak. Genel averajda Beşiktaş'ın +2 avantajı bulunuyor. İki takımın genel averajı da eşit olursa, atılan gol sayısına bakılacak. Dün akşam Sivas'a yenilen Fenerbahçe'nin işi ise mucizelere kaldı. Sarı-lacivertliler için tek ihtimal, Beşiktaş ve G.Saray'ın kaybetmesi, kendisinin de kazanması.

TARAFTAR TAKIMI TRİBÜNE ÇAĞIRDI!
Beşiktaş'ta bitiş düdüğü sonrası oyuncular büyük üzüntü yaşadı. Takımına moral aşılamak için harekete geçen teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencilerini yanına alıp tribüne gitti. Taraftarlar, kendilerini selamlayan siyah-beyazlı oyunculara alkışlarla sahip çıktı.

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