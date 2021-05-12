Kartal ateşle oynuyor

Bertolacci’nin golüne engel olamayan siyah-beyazlı takım, Ghezzal ile beraberliği yakaladı. 77’de Zukanovic’in oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan konuk takım, Borini ile galibiyete ulaştı
Son hafta Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş için averaj çok kritik önem taşıyor Şampiyonluk yolunda final haftasına lider giren Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü ağırladığı maçta büyük bir fırsatı tepti. Siyah-beyazlılar maça arzu ve iştahlı başlayan taraftı. Özellikle kanatları kullanarak rakibini çözmeye gayret eden Beşiktaş'a karşı Karagümrük savunması ilk yarıda hatasız bir oyun ortaya koydu. Misafirtakım, hızlı atakta Bertolacciile golü bulup soyunma odasına1-0 önde gitmeyi başardı.İkinci yarı siyah-beyazlı ekip şampiyonluk için reaksiyon ortaya koymaya başladı ve tam saha presle rakibine yüklendi. Aradığı golüLarin-Ghezzal işbirliğiyle bulanBeşiktaş, kalandakikalarda önegeçmek için hücum girişimleridenese de net fırsatlarüretmekte zorlandı. Karagümrük'ün 77'de 10 kişi kalması sonrası sahada sayısal üstünlüğü yakalayan Kartal, buna rağmen savunma hatası yaptı ve 2. golü yemekten kurtulamadı. Galatasaray derbisinin ardından Karagümrük'e de kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk umudunu İzmir'e, Göztepe maçına bıraktı.
'CUMARTESİ ŞAMPİYONUZ'
BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, Karagümrük'e yenilmelerine rağmen taraftara verdikleri sözü tutacaklarını söyledi. Kocadağ, "İnanılmaz bir çekişme oluyor. Bugün (dün) bitirme fırsatı elimize geldi, maalesef değerlendiremedik. İnşallah şampiyonluk Göztepe maçına kaldı. Ben Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum. Gerçekten büyük emek veren bir takım var, zorluklarla mücadele etmiş bir başkan ve yönetim var. Avantaj bizde, Allah'ın izniyle cumartesi bu takım şampiyon olacak" dedi.
60 YIL SONRA BEŞİKTAŞ'I YIKTILAR
FATIH Karagümrük, Beşiktaş karşısında tarihi bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlılarla ligde10. maçına çıkan kırmızı-siyahlılar, rakibinekarşı bundan önceki tek galibiyetini 1961-62sezonunda 1-0'lık skorla almıştı. Diğer maçlarda Kartal'ın 6 galibiyeti bulunurken, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı.