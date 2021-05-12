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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Kartal ateşle oynuyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal ateşle oynuyor

Bertolacci’nin golüne engel olamayan siyah-beyazlı takım, Ghezzal ile beraberliği yakaladı. 77’de Zukanovic’in oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan konuk takım, Borini ile galibiyete ulaştı

Son hafta Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş için averaj çok kritik önem taşıyor
Şampiyonluk yolunda final haftasına lider giren Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü ağırladığı maçta büyük bir fırsatı tepti. Siyah-beyazlılar maça arzu ve iştahlı başlayan taraftı. Özellikle kanatları kullanarak rakibini çözmeye gayret eden Beşiktaş'a karşı Karagümrük savunması ilk yarıda hatasız bir oyun ortaya koydu. Misafir takım, hızlı atakta Bertolacci ile golü bulup soyunma odasına 1-0 önde gitmeyi başardı. İkinci yarı siyah-beyazlı ekip şampiyonluk için reaksiyon ortaya koymaya başladı ve tam saha presle rakibine yüklendi. Aradığı golü Larin-Ghezzal iş birliğiyle bulan Beşiktaş, kalan dakikalarda öne geçmek için hücum girişimleri denese de net fırsatlar üretmekte zorlandı. Karagümrük'ün 77'de 10 kişi kalması sonrası sahada sayısal üstünlüğü yakalayan Kartal, buna rağmen savunma hatası yaptı ve 2. golü yemekten kurtulamadı. Galatasaray derbisinin ardından Karagümrük'e de kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk umudunu İzmir'e, Göztepe maçına bıraktı.

'CUMARTESİ ŞAMPİYONUZ'
BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, Karagümrük'e yenilmelerine rağmen taraftara verdikleri sözü tutacaklarını söyledi. Kocadağ, "İnanılmaz bir çekişme oluyor. Bugün (dün) bitirme fırsatı elimize geldi, maalesef değerlendiremedik. İnşallah şampiyonluk Göztepe maçına kaldı. Ben Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum. Gerçekten büyük emek veren bir takım var, zorluklarla mücadele etmiş bir başkan ve yönetim var. Avantaj bizde, Allah'ın izniyle cumartesi bu takım şampiyon olacak" dedi.

60 YIL SONRA BEŞİKTAŞ'I YIKTILAR
FATIH Karagümrük, Beşiktaş karşısında tarihi bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlılarla ligde 10. maçına çıkan kırmızı-siyahlılar, rakibine karşı bundan önceki tek galibiyetini 1961-62 sezonunda 1-0'lık skorla almıştı. Diğer maçlarda Kartal'ın 6 galibiyeti bulunurken, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

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