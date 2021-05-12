Kartal ateşle oynuyor

Son hafta Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş için averaj çok kritik önem taşıyoryolunda final haftasına lider giren Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü ağırladığı maçta büyük bir fırsatı tepti. Siyah-beyazlılar maça arzu ve iştahlı başlayan taraftı. Özellikle kanatları kullanarak rakibini çözmeye gayret eden Beşiktaş'a karşı Karagümrük savunması ilk yarıda hatasız bir oyun ortaya koydu.yarı siyah-beyazlı ekip şampiyonluk için reaksiyon ortaya koymaya başladı ve tam saha presle rakibine yüklendi.Karagümrük'ün 77'de 10 kişi kalması sonrası sahada sayısal üstünlüğü yakalayan Kartal, buna rağmen savunma hatası yaptı ve 2. golü yemekten kurtulamadı. Galatasaray derbisinin ardından Karagümrük'e de kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk umudunu İzmir'e, Göztepe maçına bıraktı.BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, Karagümrük'e yenilmelerine rağmen taraftara verdikleri sözü tutacaklarını söyledi. Kocadağ, "İnanılmaz bir çekişme oluyor. Bugün (dün) bitirme fırsatı elimize geldi, maalesef değerlendiremedik. İnşallah şampiyonluk Göztepe maçına kaldı. Ben Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum. Gerçekten büyük emek veren bir takım var, zorluklarla mücadele etmiş bir başkan ve yönetim var. Avantaj bizde, Allah'ın izniyle cumartesi bu takım şampiyon olacak" dedi.FATIH Karagümrük, Beşiktaş karşısında tarihi bir galibiyet aldı.Diğer maçlarda Kartal'ın 6 galibiyeti bulunurken, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı.