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Giriş Tarihi: 12.5.2021 11:23 Son Güncelleme: 12.5.2021 11:32

Şampiyon son haftada belli olacak! Usta yazardan şampiyonluk sözleri...

Şampiyon son haftada belli olacak! Usta yazardan şampiyonluk sözleri...

Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı. Dün oynanan kritik maçlar sonrası ve Fenerbahçe rakiplerine mağlup olurken gecenin en kazançlısı deplasmanda Denizlispor'u mağlup eden oldu. Derbi maçı sonrası ikili averajı eşitleyen Galatasaray, Beşiktaş ile şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi. Dünkü geceyi yorumlayan Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk "G.Saray'ın sezon boyunca set oyununda, bitiricilikte çektiği sıkıntıyı dün de çektiğini gördük. Her şeye rağmen seçim kaosunda G.Saray'ın son maça matematiksel olarak 'ben de varım' diyerek girmesi başarıdır." dedi.

Süper Lig'de dün oynanan kritik maçlar sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş evinde Karagümrük'e ve Fenerbahçe de Kadıköy'de Sivasspor'a 2-'lik skorlarla mağlup oldu. Gecenin kazananı ise deplasmanda Denizlispor'u 4-1 yenen Galatasaray oldu. Beşiktaş ile puanını 81'e eşitleyen Galatasaray cumartesi günü şampiyonluk için Göztepe'yi farklı yenmek zorunda.

SABAH SPOR YAZARI BÜLENT TİMURLENK: "ANCAK BU KADAR AKILLAR ZİYAN OLABİLİRDİ..."

Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk, dün oynanan maçları ve şampiyonun belli olacağı son haftaya kaleme aldı. İşte o yazı...

"Geç başlayan devre arası kampı olmayan, ekstra 8 haftasıyla pandemi gölgesinde oynanan bir sezonun finali ancak bu kadar akıllara ziyan olabilirdi. Üç büyükler sezon boyunca birbirlerinin başarısızlık öykülerinin üzerinden avundular."

"Galatasaray özellikle evinde kaybettiği Çaykur Rizespor ve berabere biten Trabzonspor maçının ardından şampiyonluk şansını tek haneli yüzdelerde bırakmıştı. Dün küme düşmüş Denizlispor karşısında ikili averajı eşitledikleri Beşiktaş ile hesabı son haftaya bırakmak için daha da farklı kazanabilirlerdi."

"Avrupa'da sezon bizden 1 hafta sonra biterken son 3 haftayı 7 günde oynamak zorunda kalan futbolcuların bireysel performanslarına eleştiri getirmek anlamsız. Terim'in takımı, dün 2-0'ı bulduktan sonra ikinci penaltıyı Emre Akbaba'nın atması anlamsızdı. Averajın bu kadar mühim olduğu yerde, Babel ilk penaltıyı kaçırmış olsa bunun bir anlamı olabilirdi."

"BU DURUM GALATASARAY'IN BAŞARISIDIR"

"G.Saray'ın sezon boyunca set oyununda, bitiricilikte çektiği sıkıntıyı dün de çektiğini gördük. Her şeye rağmen seçim kaosunda her takım kadar sakatlıklardan ve koronavirüsten çok çeken G.Saray'ın son maça matematiksel olarak 'ben de varım' diyerek girmesi başarıdır. Yolun sonunda sizden gemiyi limana yanaştırmanızı beklerler."

"Gemiyi limana yanaştıramayanın fırtına hikâyelerini kimse dinlemek istemez. Cumartesi günü biri İzmir'de biri de İstanbul'da iki liman var. Bakalım gemisini yanaştıran kim olacak!"

ARDA TURAN'IN BEŞİKTAŞ'A ATTIĞI GOL ŞAMPİYONLUK İÇİN TARİHE GEÇEBİLİR

Geçen hafta derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenen Galatasaray bu sonuçla birlikte Beşiktaş ile ikili averajını sıfırlamış oldu. Arda Turan'ın attığı 3. gol bu açıdan çok daha değerli hale gelmiş oldu.

Arda Turan'ın attığı gol sonrası ikili averajın sıfırlanmasının ardından Beşiktaş ile Galatasaray'ın son haftada puanın eşitlenmesi durumunda genel averaja bakılacak.

DENİZLİ'DE 3 PENALTI 4 GOL!

Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olan Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Recep Niyaz'ın golüyle skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta, Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maçı bu skorla kazandı.

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Maçın bitiş düdüğüyle yere yığılan Beşiktaşlı futbolcu Valentine Rosier gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca gözyaşı döken Fransız futbolcuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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