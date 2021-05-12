Şampiyon son haftada belli olacak! Usta yazardan şampiyonluk sözleri...

"BU DURUM GALATASARAY'IN BAŞARISIDIR"

"G.Saray'ın sezon boyunca set oyununda, bitiricilikte çektiği sıkıntıyı dün de çektiğini gördük. Her şeye rağmen seçim kaosunda her takım kadar sakatlıklardan ve koronavirüsten çok çeken G.Saray'ın son maça matematiksel olarak 'ben de varım' diyerek girmesi başarıdır. Yolun sonunda sizden gemiyi limana yanaştırmanızı beklerler."