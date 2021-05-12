Son dakika: Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a kötü haber! Göztepe maçında...

Kartal'ın kaybettiği müsabakanın 41. dakikasında Adem Ljajic sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sırp oyuncunun omzunun çıkltığı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle birlikte omzun yerine oturtulduğu açıklandı. Deneyimli yıldızın cumartesi günü oynanacak Göztepe maçının oynama şansının az olduğu ifade ediliyor.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama...

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."