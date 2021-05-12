Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a kötü haber! Göztepe maçında...
Giriş Tarihi: 12.5.2021 13:13 Son Güncelleme: 12.5.2021 13:21

Son dakika: 'ten 'a kötü haber! maçında...

Son dakika: Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a kötü haber! Göztepe maçında...

Son dakika... 'ın 'e 2-1 yenildiği maçın 41. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 'in omzunun çıktığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Sırp yıldızın omzunun çıktığı ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleyle omuz ekleminin yerine oturtulduğu ifade edildi.

Son dakika...Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Siyah-beyazlılar, İstanbul temsilcisine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

Kartal'ın kaybettiği müsabakanın 41. dakikasında Adem Ljajic sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sırp oyuncunun omzunun çıkltığı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle birlikte omzun yerine oturtulduğu açıklandı. Deneyimli yıldızın cumartesi günü oynanacak Göztepe maçının oynama şansının az olduğu ifade ediliyor.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama...

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

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Son dakika: Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a kötü haber! Göztepe maçında...
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