Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."

"MUSTAFA CENGİZ'İN DE PAYI VAR"

Mustafa Cengiz'in de şampiyonlukta kesin payı var. Futbolcuya konuşur mu diye kızdınız, başkan konuşur. Teknik adam konuşmamışsa başkan çıkar konuşur.

"FENERBAHÇE YILLAR ÖNCE..."

Erman Toroğlu, Rıza Çalımbay'a karşı yapılan eleştiriler için şu sözleri kullandı:

"Fenerbahçe yıllar önce bir pankart astı tribünlere. '2 ekmek bir süt.' diye. Al işte şimdi Rıza iki ekmek bir sütü getirdi."