Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! 1. derece...

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu Sivasspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:
"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Fenerbahçe, sezonun son haftasında düşme potasında yer alan Kayserispor'u ağırlayacak.