Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! 1. derece...
Giriş Tarihi: 12.5.2021 17:41 Son Güncelleme: 12.5.2021 17:53

Son dakika: 'den açıklaması! 1. derece...

Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! 1. derece...

Son dakika haberi... 'in 41. haftasında Kadıköy'de oynanan maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan için açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu Sivasspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Fenerbahçe, sezonun son haftasında düşme potasında yer alan Kayserispor'u ağırlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."
Son dakika... Ucuz kredi başlıyor: Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte detaylar...
Bayram namazı kılınacak mı, yasak mı? Bayram namazı camilerde kılınacak mı ve camiler açık mı olacak? - İl il bayram namazı saatleri
Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe maçları sonrası olay açıklama! Sırp kaleci Zalad'ı hatırlattı ve...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 13 Mayıs 2021 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
Son dakika: Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! Galatasaray avantajı yakaladı...
Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme! Altın 2013 yılında ilk tepkiyi vermişti: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
Son dakika: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe için şampiyonluk ihtimalleri! İkili ve üçlü averaj...
Survivor kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? 11 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
Son dakika | İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! 1. derece...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA