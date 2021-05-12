Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, dün akşam Sivasspor'a mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı lacivertliler Kayode ve Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Emre Belözoğlu ilk kez mağlubiyet aldı. Sivasspor da yenilmezlik serisini devam ettirmiş oldu. Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç, hem Fenerbahçe'nin mağlubiyetini hem de Fatih Terim'i değerlendirdi.