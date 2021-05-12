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Giriş Tarihi: 12.5.2021 11:28 Son Güncelleme: 12.5.2021 11:35

: Galibiyet sonrası olay sözler! ' yine onları çömez çıkaracak mı?'

Son dakika: Galibiyet sonrası olay sözler! 'Fatih Terim yine onları çömez çıkaracak mı?'

... Dün gece Süper Lig tarihine geçti. Kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Lider Beşiktaş ise Karagümrük karşısında sahadan yenik ayrıldı. 10 kişi kalan Karagümrük, Vodafone Stadyumu'nda galibiyet golünü Borini ile buldu. Galatasaray ise Denizlispor sınavını 4 golle geçerek averajını yükseltti. Galatasaray, şimdi Beşiktaş'ın puan kaybını bekleyecek. Şampiyonluk averaj hesabına da kalabilir. Usta yazar 'ten dikkat çeken yorumu...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, dün akşam Sivasspor'a mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı lacivertliler Kayode ve Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Emre Belözoğlu ilk kez mağlubiyet aldı. Sivasspor da yenilmezlik serisini devam ettirmiş oldu. Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç, hem Fenerbahçe'nin mağlubiyetini hem de Fatih Terim'i değerlendirdi.

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'Zirvedeki çekişmede ilk gol haberi Galatasaray'dan geldi, ikincisi Karagümrük'ten. Birden bire nehirler ters akmaya başladı. Kadıköy'de İrfan Can'ın kaçırdığı gol sırasında, arka adalesini tutmasıyla birlikte, akıntıya karşı gitmeye çalışanlara Fenerbahçe de eklendi. İki kere gelen Sivasspor, bir tanesinde fileleri bulunca, bir kez daha son hafta şampiyonluk kaybetmekten kurtuldular.

Galatasaray yenilgisiyle inanç erozyonu geçirip, paniğin ziline basan Beşiktaş'ın, kırılma maçında kazanacak oyuna sahip olmasına rağmen, kaliteyi üretememesi yenilgiyi getirdi. Aboubakar'ın eksikliğine, doğru anda, doğru vuruşu yapacak oyuncuyla topu sadece bir kere bir araya getirebildiler. Karagümrük'ün klasik oyunu içinde ters kanada atılan uzun toplarla pozisyonlarını bulduğunu ekleyelim. 10 kişi kaldıktan sonra galibiyet golünü de buldular.

Fenerbahçe'nin de yenilgisi benzer nedenlerle. Heyecan ve coşkuya, sakinliği ve aklı eklemedikleri sürece, çözüm bulmayı bırakın, sorunları yaratırsınız. Gökhan'ı da, Caner'i de geride tutup, rakibin kontrasına önlem almak akıllıca. Ama golleri yerleşmiş defansta yedi Fenerbahçe. İkinci yarı pastan vazgeçip, uzun toplara döndüklerinde zaten sonucu kabullenmişler, karşı koyacak oyun gücünü de yitirmişlerdi.

Bir rüyanın, ellerinde tutabilecekleri şampiyonluğun yine kenarındaydılar. Bu kez son maçta değil, bir öncesinde rüyadan uyandılar. Son hafta iki rakipleri yenilecek, onlar kazanacak mucizeyi yaşayacaklar. Kısacası; geçmiş olsun…

Üç penaltı kullandığı maçta, Denizlispor karşısında farkı açmak için son dakikaları bekledi Galatasaray. Beşiktaş'ı yakalaması için en az dört farklı kazanması lazım, çünkü rakibi de kazanmak için atmak zorunda.

Puan hesabı, gol sayısı, VAR kararları… Gerilimi yönetmeyi bilen Fatih Terim, kendi gençlerini "çömez çıkarmak" üzere…'

Fenerbahçe'nin ayağına kadar gelen liderlik fırsatını kaçırması taraftarı çileden çıkardı! Sarı lacivertlilerin hedefinde Ali Koç vardı. Ali Koç, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya çıktı.

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'ESERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

'ALİ KOÇ GİDİP AZİZ BAŞKAN GELENE KADAR DERİN BİR UYKUYA YATIYORUM.'

'TÜM FENERBAHÇELİLER'E SİNİR HAPI BORÇLUSUN ALİ KOÇ'


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Son dakika: Galibiyet sonrası olay sözler! 'Fatih Terim yine onları çömez çıkaracak mı?'
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