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Giriş Tarihi: 12.5.2021 07:34 Son Güncelleme: 12.5.2021 07:35

: golden sonra çılgına döndü! Şampiyonluk...

Son dakika: Sergen Yalçın golden sonra çılgına döndü! Şampiyonluk...

haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Son 2 maçını kaybeden Siyah-beyazlılar, ligin son haftasına 81 puanla ile aynı puanda girdi.

Şampiyonluk yarışında sahasında Fatih Karagümrük'e sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ghezzal'ın beraberlik golünden sonra kulübede sevince boğulurken rakibin gollerinde sonra sinirlerine hakim olamadı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e Vodafone Park'ta oynanan maçta, sezonun en zorlanan 90 dakikalarından birine imza attı. Karagümrük'e karşı ilk yarıda 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Maçın son dakikalarında Fatih Karagümrük, Borini ile skoru 2-1'e getirirken maç bu sonuçla tamamlandı. Maç sonunda ise Vodafone Park'ta Valentin Rosier gözyaşlarını tutamazken, iki takımın yedek kulübeleri de karıştı.

Bu puan durumuna göre Beşiktaş, son haftaya Galatasaray ile aynı puanda girecek. Fenerbahçe ise Sivasspor'a mağlup olarak zirvenin 2 puan gerisinde kaldı.

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Son dakika: Sergen Yalçın golden sonra çılgına döndü! Şampiyonluk...
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