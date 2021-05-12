Sorumlusu benim!

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası konuştu. Genç hoca,dedi. Sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten 40 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Motivasyon sağlaması gereken kişi bendim. Demek ki bir eksiklik var. 3 günlük ara, 2.5 günde bir maç oynamak bizi etkiledi. Aynı oyuncularla oynayacağız gibi göründü. Çok üzgünüm. Futbolcular da çok üzgün.Ben bunun böyle olacağını biliyordum.Belözoğlu, maç öncesi yaptığı açıklamada Filistin'e destek verdi. Genç hoca, "Dünyanın kanını donduruyor Kudüs'teki görüntüler... Bunun dini ırkı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Buna müsaade edenlere de 'Yazıklar olsun' diyorum. Söylenecek bir şey yok, tüm dünya görüyor" diye konuştu.Fenerbahçe ve Sivassporlu futbolcular sahaya üzerinde 'Özgür Filistin' yazılı siyah tişörtle çıktı, İsrail'in saldırıları protesto edildi.