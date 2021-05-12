Sorumlusu benim!

Emre Belözoğlu karşılaşma sonrası tüm sorumluluğu üzerine aldığını belirtip, “8 maçtır inanmış bir takım vardı. Bize hiç yakışmadı. Eğer son maça taşısaydık yüzde 100 şampiyonduk” dedi
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası konuştu. Genç hoca, "8 maçtır inanmışbir takım vardı. Bu sonuç bize yakışmadı.Şampiyonluk maçında hepimiz dahaçok isteyebilirdik" dedi. Sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten 40 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Motivasyon sağlaması gereken kişi bendim. Demek ki bir eksiklik var. 3 günlük ara, 2.5 günde bir maç oynamak bizi etkiledi. Aynı oyuncularla oynayacağız gibi göründü. Çok üzgünüm. Futbolcular da çok üzgün. Açıkçası büyük fotoğrafta bu bize yakışmadı.Sonuna kadar kovalamak isteyen bir takımayakışmadı. Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Son maça taşısaydık, yüzde yüz şampiyonolacaktık. Başarıyı sahiplenmek için öneçıkmadık ama başarısızlığı sahipleniriz."
İSRAİL'E TEPKİ
Belözoğlu, maç öncesi yaptığı açıklamada Filistin'e destek verdi. Genç hoca, "Dünyanın kanını donduruyor Kudüs'teki görüntüler... Bunun dini ırkı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Buna müsaade edenlere de 'Yazıklar olsun' diyorum. Söylenecek bir şey yok, tüm dünya görüyor" diye konuştu.
'ÖZGÜR FİLİSTİN'
Fenerbahçe ve Sivassporlu futbolcular sahaya üzerinde 'Özgür Filistin' yazılı siyah tişörtle çıktı, İsrail'in saldırıları protesto edildi.