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Giriş Tarihi: 12.5.2021 12:32

19 yıl sonra şampiyon

AA
Sporting Lizbon 19 yıl sonra şampiyon

Portekiz'de , 19 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sporting'in kadrosunda devre arasında ile yolları ayrılan da yer alıyor.

36 yaşındaki Portekizli Ruben Amorim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sporting, Boavista'yı 1-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Porto'nun 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Ligde en son 2001-2002 sezonunda kupaya uzanan Lizbon ekibi, Porto ve Benfica'nın şampiyonluk ambargosuna son verdi.

TRABZONSPORLU PEREIRA DA KADRODA
Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta 25 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Sporting, kalan maçlarda da yenilmemesi halinde namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza atacak. Sporting'in kadrosunda devre arasında Trabzonspor ile yolları ayrılan Joao Pereira da yer alıyor.

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Sporting Lizbon 19 yıl sonra şampiyon
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