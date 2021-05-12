Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig ve TFF 1. Lig'de şampiyonluk kupaları hazır
Giriş Tarihi: 12.5.2021 16:55

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de şampiyonluk kupaları hazır

AA
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de şampiyonluk kupaları hazır

, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonlarına verilecek kupalarla ilgili açıklamada bulundu. TFF 1. Lig'de de normal sezonun tamamlandığı hatırlatılarak, "Spor Toto 1. Lig'de de eşine az rastlanır kıyasıya bir yarış izledik. 'e yükselen Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u tebrik ediyoruz. Play-off'a kalan Yılport Samsunspor, Altay, Altınordu ve İstanbulspor'a başarılar diliyoruz." görüşleri paylaşıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tüm spor branşlarındaki federasyon ve kulüplerimize yardımlarımızı ve desteğimizi sürdürmekteyiz. 2010 yılından bu yana Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak Türk futboluna isim sponsorluklarımız devam etmektedir. 2020-2021 sezonuna da isim sponsoru olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sezonun tüm lig şampiyonlarını tebrik ediyoruz." denildi.

Açıklamada, son haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olduğu belirtilerek, "Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki 3 büyük kulübümüzün kıyasıya mücadelelerini izlemek, son haftaya gelinmesine rağmen şampiyon takımın belli olmaması bizleri ve tüm futbolseverleri oldukça heyecanlandırmaktadır. Bu heyecanı bizlere yaşattıkları için tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Mücadelenin devam ettiği önümüzdeki maçlarda da takımlarımıza başarılar diliyoruz. Süper Lig'de sezon boyunca mücadeleye devam eden ancak düşme potasındaki takımlarımızın da bu çabasını takdir etmemek mümkün değil. Bu vesileyle de bu takımlarımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Lig'de de normal sezonun tamamlandığı hatırlatılarak, "Spor Toto 1. Lig'de de eşine az rastlanır kıyasıya bir yarış izledik. Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u tebrik ediyoruz. Play-off'a kalan Yılport Samsunspor, Altay, Altınordu ve İstanbulspor'a başarılar diliyoruz." görüşleri paylaşıldı.

KUPALARIN ÖZELLİKLERİ

Kupaların ana esin kaynağı, eşsiz geometrik şekliyle şık bir motif olarak asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen Selçuklu Yıldızı oldu.

Orta Asya'dan günümüze kadar Türk kültürünün içerisinde yer alan bu yıldızın anlamının; merkezde sekiz köşeli, yıldızın kollarından kırık çizgilerle gelişen geometrik kompozisyon olarak sunulduğu belirtildi. Merkezi tek bir birimden çoğalarak ve tekerrür ederek bütünü oluşturması adına 'birlik ve beraberliği' temsil ettiği aktarıldı.

Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyunun 74 cm, toplam ağırlığının 10 kilo 300 gram olduğu ifade edildi. Kupanın 9 bin 300 gramının 925 ayar gümüş, 1000 gramının ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildiği belirtildi.

TFF 1. Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyunun ise 64 cm, toplam ağırlığının 5 kilo 850 gram olduğu aktarıldı. Ana malzemesi pirinç olan kupanın 0,05 micron gümüş üzeri kaplama korumalı olarak üretildiği, top kısmında ise 0,05 micron has altın kaplama kullanıldığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."
Son dakika... Ucuz kredi başlıyor: Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte detaylar...
Bayram namazı kılınacak mı, yasak mı? Bayram namazı camilerde kılınacak mı ve camiler açık mı olacak?
Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe maçları sonrası olay açıklama! Sırp kaleci Zalad'ı hatırlattı ve...
Yarın bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
Son dakika: Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! Galatasaray avantajı yakaladı...
Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme! Altın 2013 yılında ilk tepkiyi vermişti: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
Son dakika: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe için şampiyonluk ihtimalleri! İkili ve üçlü averaj...
Survivor kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? 11 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
Son dakika | İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de şampiyonluk kupaları hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA