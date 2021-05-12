Süper Lig'in en golcü Türk oyuncusu Adem Büyük durdurulamıyor!

BU SEZON 16 GOLLE EN ÇOK GOL ATAN TÜRK FUTBOLCUSU OLDU

Malatyaspor'da bu sezon golcü kaptanı Adem Büyük lige damga vuran futbolcular arasında yer aldı. Adem Büyük bu hafta da Hatayspor karşısında golünü attı. Şık bir çalımla topu ağlara gönderen Adem, bu sezon 16 golle en çok Türk futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. 33 yaşındaki Adem Büyük bu sezon 3 de asist yaptı.