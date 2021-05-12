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Giriş Tarihi: 12.5.2021 12:58 Son Güncelleme: 12.5.2021 13:04

'in en golcü Türk oyuncusu durdurulamıyor!

Süper Lig'in en golcü Türk oyuncusu Adem Büyük durdurulamıyor!

'de cumartesi günü oynanacak son maçların ardından lig şampiyonu ve kümeden düşen son takım belli olacak. Ligin son haftasına girilirken Malatyaspor'un golcü oyuncusu bu sezona damga vuran oyunculardan biri oldu. Ligde en fazla gol atan Türk futbolcusu unvanını elinde bulunduran Adem Büyük bu sezon 16 gol atmayı başardı. Adem Büyük'ün EURO 2020 şampiyonasında Milli takıma katılması bekleniyor.

Süper Lig'de dün oynanan maçlarından ardından şampiyon takım son hafta yani cumartesi günü oynanacak maçlarından ardından belli olacak. Diğer yandan Denizlispor'dan sonra kümeden düşmesi kesinleşen takımlar Erzurumspor ve Ankaragücü oldu. Kümeden düşecek son takım ise yine cumartesi günü belli olacak.

LİGİN DÜĞÜMÜ CUMARTESİ GÜNÜ ÇÖZÜLECEK

Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin dün mağlup olduğu akşamda kazançlı olan tek takım Galatasaray oldu. Denizlispor'u 4-1 yenen sarı kırmızılılar lider Beşiktaş ile puanını 81'e eşitledi ve şampiyonluk ihtimali en düşük olan takımken bir anda şampiyonluk adaylarından biri olmayı başardı.

MALATYASPOR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Bu sezon ligde orta sıralarda mücadele eden Malatyaspor son dönemlerdeki inişli çıkışlı maçlardan sonra küme düşme potasına yaklaşmıştı. Fakat son 7 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Malatyaspor küme düşme hattından uzaklaştı ve ligde kalmayı garantiledi.

Yeni Malatyaspor oynadığı 39 maçta 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 45 puan topladı. Bu maçlarda 48 gol attı ve 50 gol yedi.

BU SEZON 16 GOLLE EN ÇOK GOL ATAN TÜRK FUTBOLCUSU OLDU

Malatyaspor'da bu sezon golcü kaptanı Adem Büyük lige damga vuran futbolcular arasında yer aldı. Adem Büyük bu hafta da Hatayspor karşısında golünü attı. Şık bir çalımla topu ağlara gönderen Adem, bu sezon 16 golle en çok Türk futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. 33 yaşındaki Adem Büyük bu sezon 3 de asist yaptı.

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Süper Lig'in en golcü Türk oyuncusu Adem Büyük durdurulamıyor!
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