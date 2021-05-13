15 yıldır değişmeyen kader!

Fenerbahçe'nin 2006 yılında Denizlispor maçı ile başlayan son haftalarda şampiyonluk verme virüsü, 2021'de adeta mutasyona uğradı! 2005-06 sezonunda son haftaya lider giren sarı-lacivertliler, Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı. Devamında 2009-10 sezonunda son hafta lider olan sarı-lacivertliler, sahasında bu sefer 1-1'lik Trabzonspor beraberliği ile Bursaspor'a tarihinin ilk şampiyonluğunu hediye etmişti.2012-13 sezonunda ise Süper Final'in son maçında Galatasaray'ı Kadıköy'de yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Fenerbahçe, 0-0'lık sonuçla kendi stadında ezeli rakibinin şampiyonluk kutlamasını izledi. 2020-21'de ise rakip Beşiktaş'tı...Ancak futbolcular bitime 1 maç kala liderlik koltuğuna oturma fırsatını 2-1'lik Sivasspor mağlubiyetiyle tepti.Bu 16 sezonda 4 kritik hafta yaşayan Fenerbahçe'nin aldığı bu sonuçlar büyük bir kırılmaya yol açtı.Ancak Fenerbahçe 19 şampiyonlukta kaldı. Galatasaray ise bu hafta Beşiktaş'tan 3 averaj fazla yaparsa, şampiyonluk sayılarında en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e çıkaracak.FENERBAHÇE Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında 9. maçına çıkarken ilk kez kötü bir sınav verdi. Genç teknik adam, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle Fenerbahçe'nin tarihi fırsatı tepmesinde pay sahibi olduEmre Belözoğlu, ligin en kritik maçına takımı mental olarak hazırlayamadı. Futbolcular sahada panik içinde oynarken, organize olmakta zorlandılar.Sivasspor, doğru analiz edilmedi. Kırmızıbeyazlılar sahada adeta şampiyonluk mücadelesi veren takım gibi Fenerbahçe'yi sürklase etti.Eğer sakat değilse Szalai neden çıktı? Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Gustavo'nun verdiği kafa topuyla golü yedi.2-0 sonrası 3 gol lazımken Fenerbahçe'nin gol ve asist olarak skora katkı veren iki ismi Ozan ile Pelkas oyundan çıktı, takım düştü.Ferdi Kadıoğlu, Caner'in yerine oyuna girdi ama maçın sonuna kadar hangi bölgede oynadığı anlaşılamadı. Gereksiz bir hamleydi.