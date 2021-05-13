15 yıldır değişmeyen kader!

Fenerbahçe’nin lider girdiği son haftada 2006’da Galatasaray, 2010’da ise Bursaspor’a verdiği şampiyonlukların acısı hâlâ silinmemişken, bu sezon da Sivasspor’a 2-1 mağlup olarak son maça lider çıkma fırsatını kullanamaması, taraftarına yine gözyaşı döktürdü
Fenerbahçe'nin 2006 yılında Denizlispor maçı ile başlayan son haftalarda şampiyonluk verme virüsü, 2021'de adeta mutasyona uğradı! 2005-06 sezonunda son haftaya lider giren sarı-lacivertliler, Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı. Devamında 2009-10 sezonunda son hafta lider olan sarı-lacivertliler, sahasında bu sefer 1-1'lik Trabzonspor beraberliği ile Bursaspor'a tarihinin ilk şampiyonluğunu hediye etmişti.
BU KEZ ELİNE GELEN LİDERLİĞİ GERİ ÇEVİRDİ!
2012-13 sezonunda ise Süper Final'in son maçında Galatasaray'ı Kadıköy'de yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Fenerbahçe, 0-0'lık sonuçla kendi stadında ezeli rakibinin şampiyonluk kutlamasını izledi. 2020-21'de ise rakip Beşiktaş'tı... Siyah-beyazlılarınyenilmesini bekleyen Fenerbahçe'ninbu hayali gerçekleşti. Ancak futbolcular bitime 1 maç kala liderlik koltuğuna oturma fırsatını 2-1'lik Sivasspor mağlubiyetiyle tepti.
F.BAHÇE'NİN 23 ŞAMPİYONLUĞU OLACAKTI!
Bu 16 sezonda 4 kritik hafta yaşayan Fenerbahçe'nin aldığı bu sonuçlar büyük bir kırılmaya yol açtı. Şayet bu 4 haftadamaçlar Fenerbahçeliler'in istediğigibi bitse, sarı-lacivertlilerinşampiyonluk sayısı 23, ezelirakibi Galatasaray'ın ise 20olacaktı. Ancak Fenerbahçe 19 şampiyonlukta kaldı. Galatasaray ise bu hafta Beşiktaş'tan 3 averaj fazla yaparsa, şampiyonluk sayılarında en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e çıkaracak.
BU SEFER NOTU KIRIK!
FENERBAHÇE Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında 9. maçına çıkarken ilk kez kötü bir sınav verdi. Genç teknik adam, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle Fenerbahçe'nin tarihi fırsatı tepmesinde pay sahibi oldu
1- MENTAL OLARAK HAZIRLAYAMADI
Emre Belözoğlu, ligin en kritik maçına takımı mental olarak hazırlayamadı. Futbolcular sahada panik içinde oynarken, organize olmakta zorlandılar.
2- DOĞRU BİR STRATEJİSİ YOKTU
Sivasspor, doğru analiz edilmedi. Kırmızıbeyazlılar sahada adeta şampiyonluk mücadelesi veren takım gibi Fenerbahçe'yi sürklase etti.
3- GUSTAVO HAMLESİ ANLAŞILAMADI
Eğer sakat değilse Szalai neden çıktı? Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Gustavo'nun verdiği kafa topuyla golü yedi.
4- OZAN-PELKAS NEDEN ÇIKTI?
2-0 sonrası 3 gol lazımken Fenerbahçe'nin gol ve asist olarak skora katkı veren iki ismi Ozan ile Pelkas oyundan çıktı, takım düştü.
5- FERDİ HANGİ BÖLGEDE OYNADI?
Ferdi Kadıoğlu, Caner'in yerine oyuna girdi ama maçın sonuna kadar hangi bölgede oynadığı anlaşılamadı. Gereksiz bir hamleydi.