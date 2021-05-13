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Giriş Tarihi: 13.5.2021 19:56 Son Güncelleme: 13.5.2021 20:12

3 ay uzak kalması bekleniyordu! 'de geri döndü...

3 ay uzak kalması bekleniyordu! Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri döndü...

'in 34. haftasında ve Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ardından antrenmanda yaşadığı sakatlıkla el bileği kırılan genç kaleci , yaklaşık 1 ay sonra geri döndü. Genç kalecinin el bileği kırıldıktan sonra yaklaşık 3 ay sonra sahalara geri dönmesi bekleniyordu.

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden birisi olan Altay Bayındır, sergilediği performansla milli takıma yükselmiş ve Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmişti. Sarı-lacivertlilerde sezonun en iyi isimlerinden birisi olarak gösterilen genç kaleci, bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı.

Antrenmanda eline top gelmesi sonucu bileğinde oluşan kırık nedeniyle en az 3 ay sahalardan uzak kalarak sezonu kapattığı söylenen Altay Bayındır, sakatlığının ardından neredeyse 1 ay dolmadan sahalara geri döndü.

Ligin son haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de, karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra Kayseri'ye gidecek.

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3 ay uzak kalması bekleniyordu! Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri döndü...
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