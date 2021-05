600 milyon TL’lik final

Şampiyonluk yolunda kıyasıya yarış son haftaya taşınırken, kupa zaferinin yanı sıra kazanan takımın kasası da bayram edecek.3. sıradaki F.Bahçe ise iki rakibinin de puan kaybetmesini beklediği haftada Kayserispor'a konuk olacak.Cumartesi günü oynanacak maçlar sonrasında zirvede yer alacak takım, ezeli rakiplerine göre de mali olarak bir hayli rahatlayacak. Üç büyük takım da mali sorunlarından kurtulmak için yeni çareler ararken, kısa yol ise şampiyon olmaktan geçiyor. Süper Lig şampiyonunun direkt Devler Ligi vizesi alacağı sezonda UEFA'dan da para yağacak. Şampiyonlar Ligi'ne girecek olan ekip daha topa bile vurmadanBu gelirin yanı sıra alınacak her galibiyet içinve her beraberlik için dekazanacak.20 Ekim 2019'da Serdal Adalı ile girdiği seçimde ipi göğüsleyen Ahmet Nur Çebi, kupa mutluluğu yaşayamadı.20 Ocak 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupa kazandı.3 Haziran 2018'de Aziz Yıldırım'ı geçerek başkan olan Ali Koç yönetimindeki F.Bahçe hiç kupa zaferi yaşayamadı.BUNUN yanı sıra TFF tarafından verilen primlerle birlikte ise kazanç çok daha artacak. Şampiyon olacak takıma TFF'den 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. G.Saray ve Beşiktaş, son maçlarını kazanmaları halinde bu sezon şampiyonluk primi hariç 63'er milyon TL'yi sezon boyunca (25 galibiyet+8 beraberlik) toplamış olacak. Ayrıca yayın gelirinden her şampiyonluk için 3.2 milyon TL alan kulüpler arasında G.Saray 22 zaferi ile (70.4 milyon TL) en çok gelir elde eden ekip. Reklam gelirleri, performans primleri vs. hesaplandığında bu sezon Süper Lig kupasını müzesine götüren takım, toplamda 600 milyon TL'ye yaklaşan bir parayı kasasına koyacak.