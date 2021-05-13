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Giriş Tarihi: 13.5.2021

600 milyon TL’lik final

600 milyon TL’lik final

’ne direkt katılacak ekip, topa bile vurmadan 40 milyon Euro kazanacak. TFF’den gelecek primlerle birlikte, ortada herkesin ağzını sulandıran dev bir pasta var

Şampiyonluk yolunda kıyasıya yarış son haftaya taşınırken, kupa zaferinin yanı sıra kazanan takımın kasası da bayram edecek. Lider Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkarken G.Saray, evinde Yeni Malatya'yı konuk edecek. 3. sıradaki F.Bahçe ise iki rakibinin de puan kaybetmesini beklediği haftada Kayserispor'a konuk olacak.

HER GALİBİYET 2.7 MİLYON €
Cumartesi günü oynanacak maçlar sonrasında zirvede yer alacak takım, ezeli rakiplerine göre de mali olarak bir hayli rahatlayacak. Üç büyük takım da mali sorunlarından kurtulmak için yeni çareler ararken, kısa yol ise şampiyon olmaktan geçiyor. Süper Lig şampiyonunun direkt Devler Ligi vizesi alacağı sezonda UEFA'dan da para yağacak. Şampiyonlar Ligi'ne girecek olan ekip daha topa bile vurmadan 40 milyon Euro'luk (405 milyon TL) gelire ulaşacak. Bu gelirin yanı sıra alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro ve her beraberlik için de 900 bin Euro daha kazanacak.

Ahmet Nur Çebi
20 Ekim 2019'da Serdal Adalı ile girdiği seçimde ipi göğüsleyen Ahmet Nur Çebi, kupa mutluluğu yaşayamadı.

Mustafa Cengiz
20 Ocak 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupa kazandı.

Ali Koç
3 Haziran 2018'de Aziz Yıldırım'ı geçerek başkan olan Ali Koç yönetimindeki F.Bahçe hiç kupa zaferi yaşayamadı.

EN ÇOK G.SARAY KAZANACAK
BUNUN yanı sıra TFF tarafından verilen primlerle birlikte ise kazanç çok daha artacak. Şampiyon olacak takıma TFF'den 10 milyon TL ek ödeme yapılacak. G.Saray ve Beşiktaş, son maçlarını kazanmaları halinde bu sezon şampiyonluk primi hariç 63'er milyon TL'yi sezon boyunca (25 galibiyet+8 beraberlik) toplamış olacak. Ayrıca yayın gelirinden her şampiyonluk için 3.2 milyon TL alan kulüpler arasında G.Saray 22 zaferi ile (70.4 milyon TL) en çok gelir elde eden ekip. Reklam gelirleri, performans primleri vs. hesaplandığında bu sezon Süper Lig kupasını müzesine götüren takım, toplamda 600 milyon TL'ye yaklaşan bir parayı kasasına koyacak.

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600 milyon TL’lik final
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