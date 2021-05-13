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Giriş Tarihi: 13.5.2021

Acı fatura

YUNUS EMRE SEL
Acı fatura

Bordo-mavili takım 39 maçın 14’ünde sahadan beraberlikle ayrılırken tam 28 puan kaybetti. Bu beraberliklerin 8 tanesi de şampiyonluk yarışının şekillendiği ligin son 11 karşılaşmasında geldi

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, aldığı beraberlik serileri sonucu hedefinden uzaklaşırken, ligi 4. bitirmeyi garantilemişti. Son olarak Konya deplasmanından da 1 puanla ayrılan bordo-mavililer böylece, 1978-79 (16), 1979-
80 (15) ve 1984-85 (14) sezonlarından sonra en çok berabere kaldığı sezonu yaşadı ve üstelik önünde ligde kalmak isteyen G.Birliği ile oynayacağı kritik bir maç var.

DEPLASMANDA TEK YENİLGİSİ VAR
Bordo-mavili takım bu 14 maçta 14 puan alabilirken tam 28 puan kaybetti. Bu beraberliklerin 8'i ise ligin kaderinin çizildiği son 11 karşılaşmada geldi. Öte yandan Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 16 deplasman maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi bu sezon tek deplasman yenilgisini ligin 6. haftasında Fenerbahçe'den aldı. 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan maça Eddie Newton yönetiminde çıkan bordo-mavililer, sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

BAKER GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI
KONYASPOR deplasmanında Trabzonspor'u öne geçiren golü atan Lewis Baker ile ilgili olarak daha önce, "Takımda kalmasını istiyorum" açıklamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, İngiliz orta saha için yapılan görüşmeleri de yakından takip ediyor. Son haftalarda takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Baker'ın da Avcı ile görüşerek, "Siz benimle devam etmek istiyorsanız ben de takımda kalmak isterim" dediği öğrenildi. Yönetimin de Chelsea ile 26 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralama için görüşmeler yaptığı ifade edildi.

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