Acı fatura

Bordo-mavili takım 39 maçın 14’ünde sahadan beraberlikle ayrılırken tam 28 puan kaybetti. Bu beraberliklerin 8 tanesi de şampiyonluk yarışının şekillendiği ligin son 11 karşılaşmasında geldi
Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, aldığı beraberlik serileri sonucu hedefinden uzaklaşırken, ligi 4. bitirmeyi garantilemişti. Son olarak Konya deplasmanından da 1 puanla ayrılan bordo-mavililer böylece, 1978-79 (16), 1979- 80 (15) ve 1984-85 (14) sezonlarındansonra en çok berabere kaldığısezonu yaşadı ve üstelik önündeligde kalmak isteyen G.Birliği ileoynayacağı kritik bir maç var.
DEPLASMANDA TEK YENİLGİSİ VAR
Bordo-mavili takım bu 14maçta 14 puan alabilirken tam28 puan kaybetti. Bu beraberliklerin8'i ise ligin kaderinin çizildiğison 11 karşılaşmada geldi.Öte yandan Fırtına, teknik direktörAbdullah Avcı ile deplasmandahiçbir takıma yenilmedi.Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeçıktığı 16 deplasman maçında8 galibiyet, 8 beraberlik aldı.Karadeniz ekibi bu sezon tek deplasmanyenilgisini ligin 6. haftasındaFenerbahçe'den aldı. 25 Ekim2020 tarihinde İstanbul'da oynananmaça Eddie Newton yönetimindeçıkan bordo-mavililer, sahadan 3-1mağlup ayrılmıştı.
BAKER GÖRÜŞMELERİ HIZLANDI KONYASPOR deplasmanında Trabzonspor'u öne geçiren golü atan Lewis Baker ile ilgili olarak daha önce, "Takımda kalmasını istiyorum" açıklamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, İngiliz orta saha için yapılan görüşmeleri de yakından takip ediyor. Son haftalarda takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Baker'ın da Avcı ile görüşerek, "Sizbenimle devam etmekistiyorsanız ben detakımda kalmak isterim" dediği öğrenildi. Yönetimin de Chelsea ile 26 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralama için görüşmeler yaptığı ifade edildi.