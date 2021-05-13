Acı fatura

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, aldığı beraberlik serileri sonucu hedefinden uzaklaşırken, ligi 4. bitirmeyi garantilemişti. Son olarak Konya deplasmanından da 1 puanla ayrılan bordo-mavililer böylece,ve üstelik önündeligde kalmak isteyen G.Birliği ileoynayacağı kritik bir maç var.Bu beraberliklerin8'i ise ligin kaderinin çizildiğison 11 karşılaşmada geldi.Öte yandan Fırtına, teknik direktörAbdullah Avcı ile deplasmandahiçbir takıma yenilmedi.Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeçıktığı 16 deplasman maçında8 galibiyet, 8 beraberlik aldı.25 Ekim2020 tarihinde İstanbul'da oynananmaçabordo-mavililer, sahadan 3-1mağlup ayrılmıştı.deplasmanında Trabzonspor'u öne geçiren golü atan Lewis Baker ile ilgili olarak daha önce, "Takımda kalmasını istiyorum" açıklamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, İngiliz orta saha için yapılan görüşmeleri de yakından takip ediyor. Son haftalarda takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Baker'ın da Avcı ile görüşerek, "dediği öğrenildi. Yönetimin de Chelsea ile 26 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralama için görüşmeler yaptığı ifade edildi.