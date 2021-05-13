‘Adana Demir, Napoli gibi’

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler, Mavi Şimşekler'i ve Adana'yı, İtalya'da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli'ye benzetti. Dün kulübün düzenlediği barbekü partisinde konuşan İnler,dedi. Son 7 kulübünde 6 kupa kaldırdığını belirten 36 yaşındaki Gökhan, "Bu başarılar şans değil. Bir kere olsa şans dersiniz ama birçok kez oldu" dedi