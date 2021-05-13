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Giriş Tarihi: 13.5.2021

‘Adana Demir, Napoli gibi’

‘Adana Demir, Napoli gibi’
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler, Mavi Şimşekler'i ve Adana'yı, İtalya'da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli'ye benzetti. Dün kulübün düzenlediği barbekü partisinde konuşan İnler, "Oradaki futbol tutkusu ve ateşini Adana'da da gördüm. Adana Demirspor taraftarı da Napoli taraftarı gibi takımı ile yatıp kalkıyor ve çok ateşli" dedi. Son 7 kulübünde 6 kupa kaldırdığını belirten 36 yaşındaki Gökhan, "Bu başarılar şans değil. Bir kere olsa şans dersiniz ama birçok kez oldu" dedi

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‘Adana Demir, Napoli gibi’
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