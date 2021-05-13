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Giriş Tarihi: 13.5.2021

için seferberlik

Adem Ljajic için seferberlik
Karagümrük maçında Biglia ile girdiği pozisyonda ters bir şekilde sağ omzunun üzerine düşen Adem Ljajic'in tedavisine başlandı. 29 yaşındaki futbolcunun çıkan sağ omzu tekrardan yerine oturtuldu. Cumartesi günü Göztepe ile oynanacak final maçında Adem Ljajic'e ihtiyaç duyan teknik direktör Sergen Yalçın'a, sağlık ekibinden verilen ilk haber temkinli oldu. Ljajic'in Göztepe maçına kadar sorununun kalmaması için tedavisine yoğun tempoda devam edileceği belirtilirken durumunun net olmadığı kaydedildi. Göztepe maçında galibiyetin yanı sıra averajı da düşünecek olan siyah-beyazlılarda tecrübeli 10 numaranın karşılaşmaya yetişmesi arzu ediliyor.

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Adem Ljajic için seferberlik
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