Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk sözleri! "Başaracağınızdan şüphem yok..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in son haftasında oynanacak olan Göztepe maçı öncesinde takımla bir araya geldi. Bayramlaşma sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Çebi, "Başaracağınızdan en ufak bir şüphem yok." diye konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Şampiyonluk bir zaferdir. Zaferler önce istekle, sonra da birlik ve beraberlikle olur. Uzun bir sezon yaşadık. Bu sezonda birçok arkadaşımız sakatlandı. 10-15 milyonluk bir camia için bu kupayı alacaksınız.

Başaracağınızdan en ufak bir şüphem yok. Son noktayı cumartesi günü koyup, salı günü de kupayı alıp bu işi hepimiz için bitireceğiz. Mühim olan sonuçlardır. Arada yaşananların önemi yoktur. Sadece konsantre ve rahat olun. Aldığınız puanlar ortada.