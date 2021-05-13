Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor
Giriş Tarihi: 13.5.2021 11:57

'ın gol kralı Paixao, istiyor

DHA
Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor

'de formasıyla son 3 sezonda gol kralı olarak bir ilki gerçekleştiren , bu başarı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti ve 'e çıkarak çifte sevinç yaşamak istediğini söyledi.

Play-Off müsabakaları sonunda siyah-beyazlı kulübü Süper Lig'e çıkararak çifte sevinç yaşamak istediğini dile getiren Marco Paixao, "Gol kralı olmak tabii ki güzel bir şey. Bu bir futbolcunun psikolojik olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. Çok mutluyum ama üçüncü kez gol kralı olmanın haricinde takımın Süper Lig'e çıkması beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecektir" dedi.

Altay formasıyla ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol atan, bu yıl da normal sezonda 22 kez rakip fileleri sarsan Marco Paixao, "Şu anda futbolcular olarak iyi konsantre olmuş ve birbirimize sarılmış vaziyetteyiz. Play-Off'u bekliyoruz. Play-Off'ta kim daha iyi konsantre olur, daha fazla ister ve mücadele ederse kazanan taraf o oluyor. Biz de o gün daha fazla isteyen taraf olacağız. İstanbulspor çok iyi bir takım. Ne yaptığını bilen, birbiriyle uzun zamandır beraber oynayan ve iyi futbol oynayan bir takım. Fakat bizim de bireysel olarak güçlü silahlarımız var, ligde bir çok golümüz var. O gün sahaya çıkacağız ve daha iyi mücadele edip, daha iyi şeyler yapıp üstün gelerek maçı kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün bayram namazı kılınacak mı ve bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı camilerde kılınacak mı ve camiler açık mı? 2021 Bayram namazı saatleri
Bu seneye özel Bayram Mesajları 2021 yayınlandı! İşte Dualı, Kısa, Uzun, Yeni ve En Güzel Resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri ile Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!
Son dakika... Ucuz kredi başlıyor: Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte detaylar...
Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgisi ile bayram namazı kaç rekat kılınır?
Bayram namazı saatleri: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara, İzmir ve İstanbul il il bayram namazı saatleri vakti!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."
Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş yorum! "Ne Emre Belözoğlu, ne de Sergen Yalçın..."
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor
Bayram Mesajları ve Sözleri 2021 Yayınlandı: En güzel, Anlamlı, Kısa, Uzun, Ayetli ve Resimli Ramazan Bayramı Mesajları
En yeni Bayram Mesajları: Aileye, Eşe, Dosta, Sevgiliye gönderebileceğiniz resimli bayram mesajı ve sözleri 2021
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA