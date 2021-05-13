Beşiktaş psikolojisini düzeltmeli durumu doğru görmeli

2 haftaya değil bugüne bakarsak Beşiktaş'ın lider olduğu, Göztepe maçını 1-0 kazandığında rakibin en az 4 gol atması gereken bir tablo var. Beşiktaş psikolojisini düzeltip şu andaki durumu doğru görmeliBeşiktaş ve F.Bahçe kaybederek şampiyonluğu G.Saray'a altın tepside sundular. Beşiktaş'ın hocası Yalçın'ın maç sonundaki ruh haline baktığımızda psikolojik bir çöküş yaşadığını görüyoruzÜç maç önce bu sorulara, "Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyon olmaz, Beşiktaş kaybeder!" dedim. İpler hâlâ Beşiktaş'ın elinde ama onu tutacak güçleri yok. Galatasaray derbisi büyük travma yarattı. Sergen Yalçın, "Eksikleri bahane etmiyoruz" diyor ama iki maçı da olmayan oyuncular yüzünden kaybettiğini söylemeye çalışıyor. Mucize bu sezonun sıradan kelimesi aslında."Şampiyon olmaması" için kurgulanmış bir ligde Fenerbahçe'yi yine penaltısını "es" geçerek, yarış dışı bıraktılar.Sezon boyunca Galatasaray'ın hiçbir zaman yarıştan tamamen kopmayacağını söyleyen tek yazar benim.İlk 3 sıradaki takımlara baktığımızda en iyi kadroya sahip ekip Galatasaray; ikinci ise Fenerbahçe.Ancak Beşiktaş'ın ikihafta evvel eline şampiyonluk şansı mutlakşekilde gelmişti. Derbi kaybedildi, olabilir.Ama her zaman teknik açıdan üstünde durduğum bir eleştirim var;10 kişilik rakipten bile kontratak golü yedi. Final gecesinde puanlar eşit olursa gol averajında Galatasaray'ın öne geçip şampiyon olma olasılığını düşük görüyorum ama Beşiktaş bu moralle Göztepe maçında ne yapar?Eğer Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı bitmişti. Şimdi en azından ciddi şansı var.İki haftada yaşananlara baktığımızda Beşiktaş adına karanlık, Galatasaray adına ümit veren bir görüntü var. Ama iki haftaya değil bugüne bakarsak Beşiktaş'ın lider olduğu, Göztepe maçını 1- 0 kazandığında rakibin en az 4 gol atması gereken bir tablo var.Beşiktaş psikolojisini düzeltip şu andaki durumu doğru görmeli.Türkiye lig tarihinin en heyecanlı son haftasına giriyoruz. F.Bahçe'nin işi mucizelere kaldı, hatta lig ikinciliği bile. Asıl gerilim, kimin şampiyon olacağı. Sadece 2 gol averaj farkıyla Beşiktaş önde. Anlamadığım bir şey var; tüm Beşiktaşlıların niye karalar bağladıkları...Önemli avantajlar zayi oldu ama Beşiktaş'ın kazandığından 3 fazla atarak kazanmak dünyada hiçbir lig için kolay değil. Sezon ortası birçok yazımda demiştim ki, 'Nitekim öyle oldu. Fakat asıl önemli olan zaten sosyal medya ile her sektörü trollenen Türkiye'de şimdi de teşvik pirimi, şike gibi söylentiler yayılacak. Allah korusun, örneğin;Bu sene şampiyonluğu belirleyecek iki renk var; sarı ve kırmızı. G.Saray, Malatya ile; Beşiktaş, Göztepe ile; F.Bahçe de Kayserispor ile oynayacak. Bu rengin içindeki en şanslı takım G.Saray. Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybederek G.Saray'a şampiyonluğu altın tepside sundular. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın maç sonundaki ruh haline baktığımız zaman kırılganlık, psikolojik bir çöküş yaşadığını görüyoruz. Emre Belözoğlu da F.Bahçe çöküşünün baş sorumlusu olarak kendisini ön plana çıkardı. Fatih Terim'in tecrübesi ile oyuncularını Malatyaspor'u farklı yenmeleri için mükemmel motive edeceğine inanıyorum. Ayrıca tribünlerde ciddi seyirci olacaktır. Çünkü bütün kulüpler yasak dinlemeden tribünleri doldurdu.Bir işi aceleyle ve mutlaka başarma duygusuyla yapmak ancak oturmuş takımların başarabileceği şeyler. F.Bahçe'nin ise 3 yıldır böyle bir kadrosu hiç olmadıSarı-lacivertli ekipte transfer politikası yanlış yapıldı, teknik adam seçimi de hatalıydı. Bu kadar çok futbolcuyla bu kadar kötü bir performans kabul edilemezFenerbahçe'de sezon başındatransfer politikası da yanlış yapıldı, teknikadam seçimi de hatalıydı. Bu kadar çok oyuncuylabu kadar kötü bir performans kabul edilebilir gibideğil. Ben kazandığı karşılaşmalarda daF.Bahçe'yi eleştiriyordum. Örneğin; bugünküfizik gücüyle Mesut'un ilk 11'debaşlaması, Emre Belözoğlu'nun çokfazla oyuncu değiştirerek maç sonlarınıriske sokması...Osayi, Thiam, Cisse ve Valenciason bölümde bir arada oynadılar.Bu aslında Ankaragücü'ne 'Gel beniyen' demekti.Sezonun bitimi Fenerbahçeadına son 3 sezonun özeti gibiydi. Bir işi bir anönce, aceleyle veya mutlaka başarma duygusuylayapmak ancak oturmuş takımların başarabileceğişeyler. F.Bahçe'nin 3 yıldır böyle bir kadrosuhiçbir zaman olmadı. Hep gelenler veya gelecekolanlar üzerinden planlar oluşturuldu.Omurganız olmayınca üstüne yerleştirdiğinizher şey tam potansiyeliyle verimli olamıyor.Rakibe göre kadro seçmek, rakibegöre bir sistemle oynamak bu tür maçlardaçok önemli. Oyun ezberiniz yoksa bu türdurumlarda bunu tercih etmek gerekir.Ali Koç F.Bahçe başkanlığına yeniden aday olacak mı?Eğer Sayın Koç başkan olursa ilk adımı şampiyonluk yaşamış, kariyer olarak oyuncuların önünde olabilecek bir teknik adam getirerek atmalı.Tecrübe yaşamamış, oyuncular üstünde ağırlık kuramayacak isimlerden birini hoca olarak F.Bahçe'nin başına getirmek, o sezonun da kaybedilmesine neden olur.Ali Koç üç sezondur başta ve takım kupasız. Ama bundan önce Aziz Yıldırım ile geçilen 4 sezonda da kupa yok. "Altı maçta 16 puan alırsak şampiyonuz" demişti, haklı da çıktı. Kupadan bir maç uzaktaydılar.Şimdi dinamiklere daha hakim, en azından doğru bir futbol yönetimi oluşturdu. Şimdi sıra kendi yönetimine, doğru isimleri almasında. Eksikleri tespit etti. Haziranda talipleri olan, satabileceği oyuncuları var.Mesut'un etrafına doğru bir kadro kurup, istedikleri oyunu bulacaklar. Bu kez hakemleri de yenmek zorundalar.Ali Koç Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri.Fakat, bir de madalyonun öbür yüzü var. 3 yıldır başarısız.Devam edip etmeyeceğini bilemiyorum ama Sayın Ali Koç, kendi şirketlerini kurumsal bir anlayışla yönetiyor. Ancak futbol ve özellikle Türkiye'deki futbol, kurumsal düzenle yönetilemez. Başka manevi unsurlar devreye giriyor. Bazen savaşmalısın, bazen tek başına radikal kararlar alabilmelisin.şayet Ali Koç başkanlığa devam edecekse Emre Belözoğlu kalacak mı? Zira Emre deneyimli bir futbolcuydu ama hocalık tecrübesi çok az. Diyelim ki Emre ile devam edilmiyor. O zaman ne olacak?CUMARTESİ günü Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan Beşiktaş... Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.SON haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.GALATASARAY'IN Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş şampiyonluğu kazanacak.