Beşiktaş psikolojisini düzeltmeli durumu doğru görmeli

Sabah Spor yazarları, Süper Lig’de cumartesi günü çözülecek olan düğümü masaya yatırdı
ALİ GÜLTİKEN
2 haftaya değil bugüne bakarsak Beşiktaş'ın lider olduğu, Göztepe maçını 1-0 kazandığında rakibin en az 4 gol atması gereken bir tablo var. Beşiktaş psikolojisini düzeltip şu andaki durumu doğru görmeli
LEVENT TÜZEMEN
Beşiktaş ve F.Bahçe kaybederek şampiyonluğu G.Saray'a altın tepside sundular. Beşiktaş'ın hocası Yalçın'ın maç sonundaki ruh haline baktığımızda psikolojik bir çöküş yaşadığını görüyoruz
SORU: Süper Lig'de inanılmaz şeyler oluyor. Kimseninbeklemediği şekilde Beşiktaş sahasında Karagümrük'eyenildi. Fenerbahçe de Sivas'a mağlup olarakadeta havlu attı. Galatasaray ise krizlerin içindençıkıp şampiyonluk kupasının ucundan tuttu. Şimdi neolacak? Cumartesi günü finalde ne bekliyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Üç maç önce bu sorulara, "Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyon olmaz, Beşiktaş kaybeder!" dedim. İpler hâlâ Beşiktaş'ın elinde ama onu tutacak güçleri yok. Galatasaray derbisi büyük travma yarattı. Sergen Yalçın, "Eksikleri bahane etmiyoruz" diyor ama iki maçı da olmayan oyuncular yüzünden kaybettiğini söylemeye çalışıyor. Mucize bu sezonun sıradan kelimesi aslında. Her üç maçta birbaşka şeyler konuştuk, beklenmedik sonuçlaraşahit olduk. "Şampiyon olmaması" için kurgulanmış bir ligde Fenerbahçe'yi yine penaltısını "es" geçerek, yarış dışı bıraktılar. Bugünmucize; Beşiktaş'ın şampiyon olmasıdır,Fenerbahçe'nin değil.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezon boyunca Galatasaray'ın hiçbir zaman yarıştan tamamen kopmayacağını söyleyen tek yazar benim. Çünkü FatihTerim'in matematiksel olarak kaybetmedenişi bırakmayan ve kriz yönetenbir deneyime sahip olduğunuçok iyi biliyorum. İlk 3 sıradaki takımlara baktığımızda en iyi kadroya sahip ekip Galatasaray; ikinci ise Fenerbahçe. Beşiktaş'ın ise dar ve sınırlıbir kadrosu var. Ancak Beşiktaş'ın ikihafta evvel eline şampiyonluk şansı mutlakşekilde gelmişti. Derbi kaybedildi, olabilir.
Ama her zaman teknik açıdan üstünde durduğum bir eleştirim var; Beşiktaş gerideçok fazla geniş alanda yakalanıyor. Bunun sonörneği de can yakan Karagümrük maçı oldu. 10 kişilik rakipten bile kontratak golü yedi. Final gecesinde puanlar eşit olursa gol averajında Galatasaray'ın öne geçip şampiyon olma olasılığını düşük görüyorum ama Beşiktaş bu moralle Göztepe maçında ne yapar? İşte o soru işareti. Aslında Sergen Yalçın, Sivasspor'adua etsin.. Eğer Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı bitmişti. Şimdi en azından ciddi şansı var.
HÂLÂ ÇOK BÜYÜK AVANTAJI VAR
ALİ GÜLTİKEN: İki haftada yaşananlara baktığımızda Beşiktaş adına karanlık, Galatasaray adına ümit veren bir görüntü var. Ama iki haftaya değil bugüne bakarsak Beşiktaş'ın lider olduğu, Göztepe maçını 1- 0 kazandığında rakibin en az 4 gol atması gereken bir tablo var. Bu da hâlâ Beşiktaş'ın çok büyük avantajıolduğunu gösteriyor. Beşiktaş psikolojisini düzeltip şu andaki durumu doğru görmeli. Bütün sezonu başarıylageçen bir takım olarak, her türlü zorluğa rağmenBeşiktaş'ın sezon finalini şampiyonlukla bitirebileceğinidüşünüyorum.
TROLLER HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI
AHMET ÇAKAR: Türkiye lig tarihinin en heyecanlı son haftasına giriyoruz. F.Bahçe'nin işi mucizelere kaldı, hatta lig ikinciliği bile. Asıl gerilim, kimin şampiyon olacağı. Sadece 2 gol averaj farkıyla Beşiktaş önde. Anlamadığım bir şey var; tüm Beşiktaşlıların niye karalar bağladıkları... Tamam, 7-8 puan farktan son haftayaeşit puanla girdiler. Önemli avantajlar zayi oldu ama Beşiktaş'ın kazandığından 3 fazla atarak kazanmak dünyada hiçbir lig için kolay değil. Sezon ortası birçok yazımda demiştim ki, 'Belki de sezon sonunda atılacakbir golün bile şampiyonu belirleyeceğibir tablo ortaya çıkabilir.' Nitekim öyle oldu. Fakat asıl önemli olan zaten sosyal medya ile her sektörü trollenen Türkiye'de şimdi de teşvik pirimi, şike gibi söylentiler yayılacak. Allah korusun, örneğin; Malatyaspor yada Göztepe kalecisinin yiyecekleri hatalıbir gol, o çocukları ömür boyu şaibe altındabırakacak ya da yapılacak bir manasızpenaltıyla o defans oyuncusu ömür boyulekelenecek.
G.SARAY'A ŞAMPİYONLUĞU ALTIN TEPSİDE SUNDULAR
LEVENT TÜZEMEN: Bu sene şampiyonluğu belirleyecek iki renk var; sarı ve kırmızı. G.Saray, Malatya ile; Beşiktaş, Göztepe ile; F.Bahçe de Kayserispor ile oynayacak. Bu rengin içindeki en şanslı takım G.Saray. Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybederek G.Saray'a şampiyonluğu altın tepside sundular. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın maç sonundaki ruh haline baktığımız zaman kırılganlık, psikolojik bir çöküş yaşadığını görüyoruz. Emre Belözoğlu da F.Bahçe çöküşünün baş sorumlusu olarak kendisini ön plana çıkardı. Fatih Terim'in tecrübesi ile oyuncularını Malatyaspor'u farklı yenmeleri için mükemmel motive edeceğine inanıyorum. Ayrıca tribünlerde ciddi seyirci olacaktır. Çünkü bütün kulüpler yasak dinlemeden tribünleri doldurdu.
BU TABLO KABUL EDİLEMEZ
ALİ GÜLTİKEN
Bir işi aceleyle ve mutlaka başarma duygusuyla yapmak ancak oturmuş takımların başarabileceği şeyler. F.Bahçe'nin ise 3 yıldır böyle bir kadrosu hiç olmadı
ÖMER ÜRÜNDÜL
Sarı-lacivertli ekipte transfer politikası yanlış yapıldı, teknik adam seçimi de hatalıydı. Bu kadar çok futbolcuyla bu kadar kötü bir performans kabul edilemez
SORU: Ali Koç'un başkanlığında üçüncü sezondada F.Bahçe büyük şok yaşadı. Bundan sonrasarı-lacivertli takımda neler değişmeli?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de sezon başındatransfer politikası da yanlış yapıldı, teknikadam seçimi de hatalıydı. Bu kadar çok oyuncuylabu kadar kötü bir performans kabul edilebilir gibideğil. Ben kazandığı karşılaşmalarda daF.Bahçe'yi eleştiriyordum. Örneğin; bugünküfizik gücüyle Mesut'un ilk 11'debaşlaması, Emre Belözoğlu'nun çokfazla oyuncu değiştirerek maç sonlarınıriske sokması... En son da çokbüyük bir hata Ankaragücü maçındaoldu. Osayi, Thiam, Cisse ve Valenciason bölümde bir arada oynadılar.Bu aslında Ankaragücü'ne 'Gel beniyen' demekti. Ama onlar cezayı kesemedilerve 90+6'da gol geldi ama çekirge Sivasmaçında sıçramadı.
ALİ GÜLTİKEN: Sezonun bitimi Fenerbahçeadına son 3 sezonun özeti gibiydi. Bir işi bir anönce, aceleyle veya mutlaka başarma duygusuylayapmak ancak oturmuş takımların başarabileceğişeyler. F.Bahçe'nin 3 yıldır böyle bir kadrosuhiçbir zaman olmadı. Hep gelenler veya gelecekolanlar üzerinden planlar oluşturuldu.Omurganız olmayınca üstüne yerleştirdiğinizher şey tam potansiyeliyle verimli olamıyor.Bazı maçlar çok özel. Sivas da böyle bir karşılaşmaydı.Rakibe göre kadro seçmek, rakibegöre bir sistemle oynamak bu tür maçlardaçok önemli. Oyun ezberiniz yoksa bu türdurumlarda bunu tercih etmek gerekir.Ama teknik direktör tecrübesizliği vebir takım mecburiyetler Sivas karşısındada yenilgiyi getirdi.
ADAY OLACAK MI!
LEVENT TÜZEMEN: Ali Koç F.Bahçe başkanlığına yeniden aday olacak mı? Çünkü bu konuda 'olma'diye aileden baskı yapıldığı söyleniyor. Eğer Sayın Koç başkan olursa ilk adımı şampiyonluk yaşamış, kariyer olarak oyuncuların önünde olabilecek bir teknik adam getirerek atmalı. F.Bahçe'nin flaş transferi eğer Mesut Özil isehocası da Arsene Wenger olmalı. Tecrübe yaşamamış, oyuncular üstünde ağırlık kuramayacak isimlerden birini hoca olarak F.Bahçe'nin başına getirmek, o sezonun da kaybedilmesine neden olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: Ali Koç üç sezondur başta ve takım kupasız. Ama bundan önce Aziz Yıldırım ile geçilen 4 sezonda da kupa yok. "Altı maçta 16 puan alırsak şampiyonuz" demişti, haklı da çıktı. Kupadan bir maç uzaktaydılar. Türkiye'deki futboliklimini, 'efendi' kalarak yenebileceğinidüşündü ve hata etti. Şimdi dinamiklere daha hakim, en azından doğru bir futbol yönetimi oluşturdu. Şimdi sıra kendi yönetimine, doğru isimleri almasında. Eksikleri tespit etti. Haziranda talipleri olan, satabileceği oyuncuları var. Önemli birsantrfor ile anlaşmak üzereler. Stoper dearıyorlar. Mesut'un etrafına doğru bir kadro kurup, istedikleri oyunu bulacaklar. Bu kez hakemleri de yenmek zorundalar.
KOÇ 3 YILDIR BAŞARISIZ
AHMET ÇAKAR: Ali Koç Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri. Parasıyla, uluslararasıalandaki itibarıyla Fenerbahçe için biçilmişkaftan bir başkan. Fakat, bir de madalyonun öbür yüzü var. 3 yıldır başarısız. Takımiyi sonuçlar alamıyor, hoca değişiklikleri, başarısıztransferlerle performansı kötü bir AliKoç izliyoruz. Devam edip etmeyeceğini bilemiyorum ama Sayın Ali Koç, kendi şirketlerini kurumsal bir anlayışla yönetiyor. Ancak futbol ve özellikle Türkiye'deki futbol, kurumsal düzenle yönetilemez. Başka manevi unsurlar devreye giriyor. Bazen savaşmalısın, bazen tek başına radikal kararlar alabilmelisin. Asıl problem şu; şayet Ali Koç başkanlığa devam edecekse Emre Belözoğlu kalacak mı? Zira Emre deneyimli bir futbolcuydu ama hocalık tecrübesi çok az. Diyelim ki Emre ile devam edilmiyor. O zaman ne olacak? Sonuçolarak kulüpte ciddibir belirsizlik var.
İŞTE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI
BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
CUMARTESİ günü Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan Beşiktaş... Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.
G.SARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
SON haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.
F.BAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
GALATASARAY'IN Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş şampiyonluğu kazanacak.